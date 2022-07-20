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Homem se dá mal ao tentar roubar joalheria nos EUA usando pedra

No vídeo, o homem joga a pedra no vidro nove vezes. Logo depois, uma funcionária chega para tentar impedir a ação do ladrão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2022 às 12:27

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 12:27

Um homem tentou roubar uma joalheria em Wisconsin, nos Estados Unidos, e acabou se dando mal. Uma pedra foi usada para quebrar o vidro onde as joias estavam guardadas, mas o ladrão não contava com o fato de o material ser resistente o suficiente para não quebrar com os golpes.
No vídeo, o homem joga a pedra no vidro nove vezes, mas ele apenas trinca. Logo depois, uma funcionária chega para tentar impedir a ação do ladrão, mas ele foge.
O incidente ocorreu há quase três semanas, mas a polícia divulgou os registros recentemente para tentar identificar o criminoso, que ainda não foi pego.

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