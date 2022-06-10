Funcionários de fábrica caem em tanque de chocolate nos EUA

Dois funcionários da M&M foram resgatados após caírem e ficarem presos em tanque de chocolate nesta quinta-feira (9) em uma fábrica da Pensilvânia (EUA). Apesar do susto de ficarem com chocolate até a cintura e do trabalho de mais de uma hora no resgate, ambos não se feriram, segundo o site norte-americano PennLive.

Equipes de emergência foram até o local após relatos de que duas pessoas haviam ficado presas no tanque de chocolate na tarde de ontem. Ainda não se sabe como os funcionários foram parar ali. Eles não ficaram feridos, mas não havia forma de saírem sozinhos do tanque, tanto que teve de ser aberto um buraco na lateral, de acordo com o site norte-americano TMZ.

Funcionários caem em tanque de chocolate Crédito: Reprodução I Youtube wgaltv e Instagram @marswrigley