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Resgatados

Funcionários de fábrica caem em tanque de chocolate nos EUA

Apesar do susto de ficarem com chocolate até a cintura e do trabalho de mais de uma hora no resgate, os dois funcionários não se feriram

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 15:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2022 às 15:15
Dois funcionários da M&M foram resgatados após caírem e ficarem presos em tanque de chocolate nesta quinta-feira (9) em uma fábrica da Pensilvânia (EUA). Apesar do susto de ficarem com chocolate até a cintura e do trabalho de mais de uma hora no resgate, ambos não se feriram, segundo o site norte-americano PennLive.
Equipes de emergência foram até o local após relatos de que duas pessoas haviam ficado presas no tanque de chocolate na tarde de ontem. Ainda não se sabe como os funcionários foram parar ali. Eles não ficaram feridos, mas não havia forma de saírem sozinhos do tanque, tanto que teve de ser aberto um buraco na lateral, de acordo com o site norte-americano TMZ.
Funcionários caem em tanque de chocolate
Funcionários caem em tanque de chocolate Crédito: Reprodução I Youtube wgaltv e Instagram @marswrigley
Segundo informações do PennLive, o incidente ocorreu às 13h51 (16h51 no horário de Brasília). O resgate chegou ao local às 14h30 (17h30), o primeiro funcionário foi retirado às 15h10 (18h10) e o segundo foi retirado 15 minutos depois.

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