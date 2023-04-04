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Fim da neutralidade

Finlândia se torna o 31° membro da Otan; 'Aliança mais forte', diz Biden

A entrada do país na aliança militar marca uma mudança histórica na postura finlandesa em relação às grandes potenciais mundiais

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 13:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 abr 2023 às 13:37
A Finlândia se tornou nesta terça-feira (4), o 31º integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma ampliação que dobrará o tamanho da fronteira da aliança com a Rússia, país que prometeu responder à adesão de Helsinque.
Com a entrada da Finlândia, uma consequência direta da invasão russa ao território da Ucrânia, a Otan passa a ter 1.300 quilômetros de fronteira direta com a Rússia. O país apresenta à Otan um contingente de 280 mil soldados e um dos maiores arsenais de artilharia na Europa.
Finlândia se tornou nesta terça-feira (4), o 31º integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)
Finlândia se tornou nesta terça-feira (4), o 31º integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) Crédito: Olivier Matthys/AP/Estadão Conteúdo 
O presidente americano Joe Biden deu boas-vindas à Finlândia por sua entrada na organização. Biden afirmou que a aliança está mais forte que nunca, e que vai continuar a "preservar a segurança transatlântica e defender todo o seu território".
"Quando Putin (presidente da Rússia) lançou sua guerra brutal contra o povo ucraniano, ele pensou que poderia dividir a Europa e a Otan. Ele estava errado", declarou o presidente dos EUA.
Biden disse ainda querer dar boas-vindas à Suécia o mais rápido possível, e que encoraja a Turquia e a Hungria a concluírem seus processos de ratificação do país sem atraso. (Com agências internacionais).

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