Rússia diz que entrada de Finlândia e Suécia na Otan seria 'grave erro'

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Riabkov, afirmou nesta segunda (16) que a provável entrada da Finlândia e da Suécia na Otan, a aliança militar ocidental, configura um grave erro que terá consequências de longo alcance. "Nem Bruxelas, nem Washington, nem as outras capitais da Otan devem ter ilusões de que vamos simplesmente tolerar isso", disse Rabkov, segundo as agências russas RIA e Interfax.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin. Crédito: Foto: Pixabay

"O nível de tensão militar aumentará", seguiu o russo. "É uma pena que o bom senso esteja sendo sacrificado. O fato de que a segurança da Finlândia e da Suécia não será reforçada como resultado disso é muito claro para nós". Ele afirmou ainda que Moscou dará uma "resposta técnico-militar" à expansão da aliança.

A Finlândia oficializou no último fim de semana o pedido de ingresso na aliança liderada pelos EUA, e o partido Social Democrata, o principal da Suécia, também deu seu aval a uma candidatura.