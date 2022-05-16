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Tensão no Leste Europeu

Rússia diz que entrada de Finlândia e Suécia na Otan seria 'grave erro'

Rússia diz que entrada de Finlândia e Suécia na Otan seria 'grave erro'

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 10:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2022 às 10:35
O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Riabkov, afirmou nesta segunda (16) que a provável entrada da Finlândia e da Suécia na Otan, a aliança militar ocidental, configura um grave erro que terá consequências de longo alcance. "Nem Bruxelas, nem Washington, nem as outras capitais da Otan devem ter ilusões de que vamos simplesmente tolerar isso", disse Rabkov, segundo as agências russas RIA e Interfax.
Putin está em exercício desde o ano 2000.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin. Crédito: Foto: Pixabay
"O nível de tensão militar aumentará", seguiu o russo. "É uma pena que o bom senso esteja sendo sacrificado. O fato de que a segurança da Finlândia e da Suécia não será reforçada como resultado disso é muito claro para nós". Ele afirmou ainda que Moscou dará uma "resposta técnico-militar" à expansão da aliança.
A Finlândia oficializou no último fim de semana o pedido de ingresso na aliança liderada pelos EUA, e o partido Social Democrata, o principal da Suécia, também deu seu aval a uma candidatura.
Também nesta segunda, as exportações de energia da Rússia para a Finlândia caíram para zero. Moscou diz que o corte se deve à ausência de pagamento, e Helsinque argumentou que a suspensão do envio do dinheiro ocorre em razão das restrições impostas por nações ocidentais. A energia russa exportada corresponde a cerca de 10% do consumo finlandês.

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