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Europa

Finlândia aprova lei para fortalecer segurança na fronteira com a Rússia

Parlamento votou a favor nesta quinta-feira (7); aprovação ocorre em momento em que país inicia processo de adesão à Otan, a aliança militar ocidental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2022 às 18:53

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 18:53

Nesta quinta-feira (7), o Parlamento da Finlândia votou nesta a favor de legislação que fortalece a proteção da fronteira com a Rússia. A aprovação ocorre em um momento em que os finlandeses iniciam seu processo de adesão à Otan, a aliança militar ocidental, após romper décadas de neutralidade.
Em meio ao temor de que Moscou possa utilizar imigrantes para pressionar o país, a emenda à legislação permite que a Finlândia encerre a concessão de asilo requerido em casos de circunstâncias excepcionais. A medida foi aprovada com maioria esmagadora, o que permite uma tramitação mais célere no parlamento.
A alteração tem como objetivo "melhorar a capacidade operacional da guarda de fronteira para responder às ameaças híbridas", disse Anne Ihanus, conselheira do Ministério do Interior, à agência de notícias AFP. Ela acrescentou, no entanto, que "a Guerra da Ucrânia provocou a urgência do tema".
Além disso, a lei facilitará a construção de barreiras mais robustas ao longo dos 1.300 km que separam as nações vizinhas. Atualmente, a fronteira é delineada por cercas de madeira leve, que impedem o gado de atravessar.

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