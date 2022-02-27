Finlândia, Dinamarca, Bélgica e Itália fecharão espaço aéreo para Rússia

Finlândia, Dinamarca, Bélgica e Itália se juntaram a outros países da Europa e anunciaram neste domingo (27) que vão fechar o espaço aéreo para a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. Os países não informaram quando a retaliação entrará em vigor.
Nas redes sociais, o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, foi duro ao justificar a medida. "A Bélgica decidiu fechar o seu espaço aéreo para todas as companhias aéreas russas. Os céus europeus são abertos para aqueles que conectam pessoas, não para aqueles que buscam agredir brutalmente", escreveu.
O ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Jeppe Kofod, disse que pressionará a União Europeia para que a proibição seja implementada em todos os países do bloco.
Neste sábado (26), Estônia, Letônia, Romênia, Eslovênia e Lituânia avisaram que baniriam as companhias aéreas russas. Antes, Bulgária e Reino Unido já haviam fechado o espaço aéreo para voos da Rússia.
Com as restrições, forma-se uma zona ampla de veto ao tráfego aéreo russo na Europa, o que implica em enormes desvios de rota para os aviões. Na prática, rotas saindo de Moscou podem levar mais tempo para chegarem aos destinos, pois precisam contornar os países onde o banimento está ativo.