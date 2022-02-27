Invasão da Ucrânia põe em xeque as normas do Direito Internacional

Sede da ONU, em Nova York, Estados Unidos Crédito: Alan Santos/PR

Desde as últimas duas guerras mundiais, o Direito Internacional público tem sido um instrumento de promoção da paz mundial, fundamentado nos princípios da soberania e independência dos territórios; da não intervenção em assuntos de outros Estados; na cooperação internacional; e, sobretudo, no respeito aos Direitos Humanos Fundamentais. Isso significa que em qualquer conflito deveria prevalecer a diplomacia e o diálogo entre os envolvidos.

Entretanto, na prática, tais princípios estão sendo meros elementos teóricos que, por muitos anos, evitaram eventos catastróficos. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) , Antônio Guterres, afirmou que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia “testa todo o sistema internacional” e representa “a maior crise global de paz e segurança nos últimos anos”.

A invasão russa evidencia uma “quebra” contratual do Direito Internacional, pois a Ucrânia é um país independente, democrático e com presidente eleito. Isso pode servir de pretexto a outras violações de acordos e tratados, além de gerar consequências econômicas para os outros Estados, inclusive para o Brasil, com o aumento dos preços do petróleo, do gás natural, de grãos, de óleo de cozinha, da alta do dólar, por exemplo.

A evidente agressão ao Direito Internacional é passível de aplicação de penalidades, individuais ou coletivas, à Rússia, por formas diversas, quais sejam: embargos financeiros, restrições comerciais e a suspensão de exportação e exploração de gasoduto – sua principal atividade econômica. Contudo, especialistas afirmam que as reservas da Rússia são, hoje, de aproximadamente R$ 3,1 trilhões, lhe conferindo capacidade de suportar os impactos por um tempo considerável.