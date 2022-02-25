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Rússia x Ucrânia

Brasil deve endossar na ONU resolução condenando invasão da Ucrânia

No diagnóstico do governo Bolsonaro, uma abstenção no momento poderia ser interpretada como um apoio brasileiro à agressão comandada por Putin

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2022 às 14:49
O governo Jair Bolsonaro (PL) planeja endossar, nesta sexta-feira (25), uma resolução a ser apresentada no Conselho de Segurança da ONU que condena a invasão da Ucrânia por tropas russas.
UKR - RÚSSIA/UCRÂNIA/ATAQUE - INTERNACIONAL - Um dia após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizar uma invasão militar em larga escala na Ucrânia, tropas russas alcançaram Kiev, a capital do país vizinho.
Ucrânia tem sido alvo de ataques por tropas russas Crédito: EMILIO MORENATTI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O texto ainda está em negociação e deve ser analisado na sessão convocada para as 15h, no horário de Nova York (17h em Brasília).
De acordo com interlocutores, a tendência é que o Brasil apoie a resolução.
A intenção do governo brasileiro de apoiar o texto foi divulgada pela CNN Brasil e confirmada pela Folha de S.Paulo.
Embora até o momento o Itamaraty tenha evitado adotar uma linguagem mais dura contra a Rússia, a avaliação entre diplomatas é que a ofensiva ordenada pelo presidente Vladimir Putin na madrugada desta quinta-feira (24) mudou a situação de patamar.
Se há a preocupação em preservar as relações brasileiras com Moscou, a agressão de uma potência militar como a Rússia contra um país mais fraco também foi considerada como inaceitável pelo Itamaraty.
No diagnóstico do governo Bolsonaro, uma abstenção no momento poderia ser interpretada como um apoio brasileiro à agressão comandada por Putin.
O resultado da votação, no entanto, deve ser simbólico. A Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança e não vai permitir que uma redação contra seus interesses seja aprovada.
Uma versão do documento revelada pela CNN Brasil diz que o quadro atual na Ucrânia constitui uma violação da paz e da segurança internacional; também condena nos termos mais fortes a agressão da Rússia contra a Ucrânia e decide que o Kremlin deve interromper imediatamente o uso da força contra o país do leste europeu.
Estabelece ainda que os russos devem ordenar a retirada imediata e incondicional de suas tropas do território ucraniano.
Ainda não está definido se essa redação será mantida.
O Brasil vinha tentando se equilibrar entre a posição dos Estados Unidos e aliados da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a da Rússia de Vladimir Putin.
A última manifestação do embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, ocorreu na noite de quarta (23). Na ocasião, o diplomata brasileiro disse que "a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial, soberania e independência política de um membro da ONU é inaceitável".
Apesar dos termos críticos, na ocasião Costa Filho não mencionou diretamente o governo da Rússia e passou longe da retórica americana e de aliados europeus que responsabilizam diretamente Putin pela maior ameaça militar no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

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