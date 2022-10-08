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Ucrânia

Explosão destrói parte de ponte de Kerch que liga Crimeia à Rússia

Desabamento danifica uma importante via de abastecimento entre os dois países; ponte é a mais extensa da Europa, com 19 quilômetros

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 11:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 out 2022 às 11:19
Um caminhão-bomba causou, neste sábado (8), um incêndio e o desabamento de parte da ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia, danificando uma importante via de abastecimento entre Moscou e o sul da Ucrânia. Autoridades russas dizem que o caminhão explodiu, incendiando sete tanques de combustível em trens de carga.
Guerra na Ucrânia: o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se dirige à nação em Moscou, na Rússia, nesta quarta-feira, 21 de setembro de 2022.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu investigação oficial sobre a causa do incêndio Crédito: ASSOCIATED PRESS
O presidente do parlamento regional da Crimeia, apoiado pelo Kremlin, acusou imediatamente a Ucrânia, embora o Kremlin não tenha atribuído a culpa ao país em guerra. Autoridades ucranianas já haviam feito ameaças de ataque à ponte, mas Kiev, até o momento, não reivindicou a responsabilidade. O ato ocorreu um dia depois que o presidente russo, Vladimir Putin, completou 70 anos. Putin ordenou uma investigação oficial sobre a causa do incêndio.
A ponte rodoviária e ferroviária é a mais longa da Europa, com 19 quilômetros, e foi construída por ordem do presidente Vladimir Putin e inaugurada em 2018. Se trata da única via ligando a Crimeia à Rússia, usada principalmente para transportar equipamentos militares para as forças armadas russas na Ucrânia.

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