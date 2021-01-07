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Do partido de Trump

Ex-presidente Bush chama EUA de república de bananas

Apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso por discordar do resultado da eleição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 22:39

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 22:39

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnem em frente ao Monumento a Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021.
Apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso por discordar do resultado da eleição Crédito: JOHN MINCHILLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Após a invasão de extremistas no Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), o ex-presidente George W. Bush (2001- 2009) disse, em uma rede social, que "é assim que os resultados são disputados em uma república das bananas".
Sem citar Trump diretamente, escreveu que está "chocado com o comportamento imprudente de alguns líderes políticos desde as eleições" e a falta de respeito demonstrado pelas instituições e tradições do país.
Uma multidão de defensores de Donald Trump invadiu o Congresso enquanto os parlamentares realizavam a sessão de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro - que foi interrompida.
A invasão aconteceu poucos minutos depois de o próprio presidente americano, durante manifestação na capital do país, Washington, insuflar os ativistas a se dirigirem até a sede do Legislativo.
Já em 2017, numa rara manifestação pública, Bush criticou o nacionalismo, o protecionismo e a intolerância, no que foi visto como um ataque indireto ao presidente -o seu irmão, Jeb, disputou a candidatura republicana com Trump em 2016.

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