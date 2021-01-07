Ex-presidente Bush chama EUA de república de bananas

Apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso por discordar do resultado da eleição Crédito: JOHN MINCHILLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Sem citar Trump diretamente, escreveu que está "chocado com o comportamento imprudente de alguns líderes políticos desde as eleições" e a falta de respeito demonstrado pelas instituições e tradições do país.

Uma multidão de defensores de Donald Trump invadiu o Congresso enquanto os parlamentares realizavam a sessão de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro - que foi interrompida.

A invasão aconteceu poucos minutos depois de o próprio presidente americano, durante manifestação na capital do país, Washington, insuflar os ativistas a se dirigirem até a sede do Legislativo.