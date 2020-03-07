EUA tem mais mortos por coronavírus e Japão sofre salto de infectados

Em Singapura, 13 novos casos foram registrados, também o maior aumento em um dia, com um total de 130 infectados.

Na Coreia do Sul, o país mais atingido pelo coronavírus além da China, reportou 483 novas infecções, elevando o total para 6.767 casos.

No país asiático onde o surto teve início, autoridades registraram 99 novos casos nesta sexta-feira, o número mais baixo em um dia desde que a Comissão de Saúde da China começou a divulgar dados nacionais sobre novas infecções, no final de janeiro. A comissão contabilizou 28 mortes no dia, aumentando o total de mortes para 3.070.