Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA tem mais mortos por coronavírus e Japão sofre salto de infectados
Cenário de alerta

EUA tem mais mortos por coronavírus e Japão sofre salto de infectados

Em Singapura, 13 novos casos foram registrados, também o maior aumento em um dia, com um total de 130 infectados

Publicado em 07 de Março de 2020 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 10:37
  Crédito: Agência Brasil
Duas mortes por coronavírus foram registradas na Flórida, como os primeiros casos fatais pela infecção na Costa leste dos Estados Unidos. O número de mortos em território americano subiu para 17.
epidemia de coronavírus continuou a crescer globalmente no fim de semana, com o Japão registrando 60 novos casos nesta sexta-feira, elevando sua contagem para 408. A Malásia também registrou o maior aumento de infecções pelo vírus em um dia, com 28 novos casos na sexta-feira, elevando o total da nação para 83.
Em Singapura, 13 novos casos foram registrados, também o maior aumento em um dia, com um total de 130 infectados.
Na Coreia do Sul, o país mais atingido pelo coronavírus além da China, reportou 483 novas infecções, elevando o total para 6.767 casos.

Veja Também

Rio tem 2º caso de coronavírus. Brasil já tem 14 pacientes confirmados

Coronavírus faz escola de elite fechar em São Paulo

Bolsonaro: "Coronavírus pode aumentar, mas é melhor não entrar em pânico"

Já a Itália continua sendo o país mais atingido da Europa registrando 620 novos casos de coronavírus na noite de sexta-feira, com mais 49 mortes nas 24 horas anteriores. O número de mortos no país chega a 197, o mais alto fora da China.
No país asiático onde o surto teve início, autoridades registraram 99 novos casos nesta sexta-feira, o número mais baixo em um dia desde que a Comissão de Saúde da China começou a divulgar dados nacionais sobre novas infecções, no final de janeiro. A comissão contabilizou 28 mortes no dia, aumentando o total de mortes para 3.070.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados