EUA enviará ministro a Taiwan pela primeira vez em seis anos

O secretário da Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar Crédito: Reuters/Folhapress

O secretário da Saúde dos Estados Unidos , Alex Azar, fará uma viagem a Taiwan nos próximos dias, anunciou a pasta nesta terça-feira (4). A visita será o encontro diplomático de mais alto nível dos últimos 40 anos e o primeiro de um ministro de Estado desde 2014.

O objetivo da viagem será "fortalecer a cooperação econômica e de saúde pública" entre os dois países, afirma um comunicado divulgado pelo governo americano. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores de Taiwan, Azar se encontrará com a presidente Tsai Ing-wen.

O anúncio ocorre em meio à escalada de tensões entre a China e os Estados Unidos. As relações entre os dois se deterioraram nos últimos anos -um cenário que foi agravado pelo surto do novo coronavírus

"Eu espero transmitir o apoio do presidente [Donald] Trump à liderança global em saúde de Taiwan e enfatizar nossa crença compartilhada de que sociedades livres e democráticas são o melhor modelo para proteger e promover a saúde", afirma Azar, de acordo com o comunicado.

O presidente americano tem culpado a China pela crise sanitária como forma de desviar de críticas à resposta de seu governo à Covid-19. A reação inicial de Pequim ao surto de infecções é tema recorrente nos discursos do presidente, que acusa o país de não ter agido com transparência.

A questão se tornou especialmente importante para Trump nas últimas semanas, quando pesquisas de intenção de voto para as eleições de novembro mostraram sua popularidade caindo por causa da má avaliação das medidas de combate à pandemia e dos resultados econômicos fracos.

Taiwan, por sua vez, é elogiado por países e autoridades da área da saúde como um modelo a ser seguido. Por meio da distribuição de máscaras, um rígido controle de entrada de turistas, testagem em massa e rastreamento de pessoas que tiveram contato com doentes, a ilha conseguiu manter os números de casos e mortes em patamares baixíssimos.

Até o momento, são 476 casos confirmados de Covid-19 e apenas sete mortes.