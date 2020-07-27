AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Aviões militares dos EUA se aproximam da China em meio a tensão diplomática
Tensões

Aviões militares dos EUA se aproximam da China em meio a tensão diplomática

Dois aviões militares americanos foram avistados no domingo (26) a menos de 100 km de Xangai, a menor distância registrada nos últimos anos

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 14:58
Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump  Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Em meio à crise diplomática entre Washington e Pequim, dois aviões militares americanos foram avistados no domingo (26) a menos de 100 km de Xangai, a menor distância registrada nos últimos anos.
Um avião de vigilância eletrônica e guerra antissubmarino P-8A e uma aeronave de reconhecimento EP-3E voaram pelo estreito de Taiwan no domingo, próximo de Zhejiang e Fujian. Foi o 12º dia em sequência em que aviões espiões americanos se aproximam da costa chinesa.
O voo ocorreu na véspera do fechamento do consulado americano em Chengdu, medida retaliatória determinada pelo governo chinês depois de ação igual feita pela administração Donald Trump contra a representação do país em Houston.
Os americanos dizem que o consulado chinês era um centro de espionagem, provavelmente voltado a roubar segredos sobre o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. A China chamou a acusação de absurda.
A atividade militar na região tem crescido. Segundo o centro Iniciativa de Investigação de Situação Estratégica do Mar do Sul da China, da Universidade de Pequim, o P-8A chegou a 76,5 km da costa chinesa e o EP-3E, a 106 km.
Os aparelhos voaram em coordenação aparente com o USS Rafael Peralta, um destróier na região. Segundo o centro, as operações aeronavais americanas no mar do Sul da China e no estreito de Taiwan estão nos maiores níveis da história recente.
Só neste ano, foram seis operações de liberdade de navegação, nas quais navios de guerra circulam em águas internacionais que a China afirma serem suas -Pequim clama controle de 85% do mar do Sul da China e instalou bases em recifes e ilhas artificiais em toda a região, que tem o tamanho da Índia.
Em todo o ano passado, foram 8 operações, ante 6 em 2018 e 4 em 2017 -quando Trump assumiu e lançou as bases de sua Guerra Fria 2.0 com a China, na forma de disputas comerciais e tecnológicas, mas que agora avançaram para o campo político.
Só neste ano, os países se estranharam sobre a repressão chinesa contra a autonomia de Hong Kong, o manejo da pandemia do novo coronavírus, a presença da chinesa Huawei em redes de 5G no Ocidente e o domínio do mar do Sul da China.
A China considera Taiwan uma ilha rebelde, mas a proteção militar americana tem evitado uma invasão e a anexação da pequena república. Já o mar do Sul da China é a rota por onde passa a maior parte de suas exportações e importações, vitais para a sobrevivência da economia chinesa.
Segundo o centro, só nas três primeiras semanas de julho houve 50 missões de reconhecimento aéreo semelhantes a essa de domingo. Num ano, chega a haver 2.000 operações, com aviões americanos baseados no Japão ou, no caso de missões com bombardeiros, oriundos da base de Guam, no Pacífico.
Em nenhum dos casos houve interceptação por parte de caças chineses, mas, ao menos na quinta (23), um navio chinês transmitiu uma advertência para que o aparelho americano se afastasse, segundo áudio que circulou na mídia do país asiático.
Naquele mesmo dia, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, fez um discurso agressivo conclamando os países do "mundo livre" a escolherem entre "liberdade e tirania" -uma retórica ao estilo da Guerra Fria entre soviéticos e americanos.
Boa parte do barulho promovido por Washington pode ser debitada das dificuldades eleitorais de Trump, que está atrás na corrida com Joe Biden para a eleição de novembro. Mas as divergências estratégicas entre as duas potências seguirão, mesmo que o democrata seja o eleito.
Em entrevista publicada pelo centro nesta segunda (27), o especialista Wu Shicun avalia que nem EUA nem China querem um conflito, mas que o risco de incidentes está aumentando. "As duas partes estão testando as linhas vermelhas do outro lado", afirmou ele, que preside o Instituto Nacional de Estudos do Mar do Sul da China.
"Os navios de guerra americanos estão entrando cada vez mais para descobrir onde é a linha vermelha da China. Temo que as chances de um acidente estejam crescendo", afirmou.
Em 2001, um caça chinês colidiu com um avião espião americano e o piloto morreu. Em 2018, um destróier chinês passou a 41 metros de outro, americano, o que em termos navais é praticamente uma colisão.

Veja Também

Comitê da OMS terá reunião nesta semana para reavaliar coronavírus

EUA confirmam fechamento de consulado em Chengdu, após ordem do governo chinês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agro: complexo de fertilizantes será inaugurado no Norte do ES
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 03/08/2026
Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados