Comitê da OMS terá reunião nesta semana para reavaliar coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse que a próxima quinta-feira (30), marcará seis meses desde que a entidade declarou o novo coronavírus como emergência de saúde pública de interesse internacional. "É a sexta vez que uma emergência de saúde global é declarada pelo Regulamento Sanitário Internacional, mas essa é facilmente a mais grave", afirmou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (27), acrescentando que o Comitê de Emergência vai se reunir nesta semana para reavaliar a pandemia de coronavírus.
Tedros Adhanom destacou que o número de casos de infecção por Covid-19 no mundo praticamente dobrou nas últimas seis semanas, chegando a quase 16 milhões, segundo dados relatados à OMS, e resultando em mais de 640 mil mortes.
Na época em que o coronavírus foi declarado emergência de saúde global, em 30 de janeiro, havia menos de 100 casos de Covid-19 fora da China - onde a doença teve origem - e nenhum registro de morte, ressaltou o diretor-geral da OMS.