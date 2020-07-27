Comitê da OMS terá reunião nesta semana para reavaliar coronavírus

Comitê de Emergência da OMS vai se reunir nesta semana para reavaliar a pandemia de coronavírus

Tedros Adhanom destacou que o número de casos de infecção por Covid-19 no mundo praticamente dobrou nas últimas seis semanas, chegando a quase 16 milhões, segundo dados relatados à OMS, e resultando em mais de 640 mil mortes.

Na época em que o coronavírus foi declarado emergência de saúde global, em 30 de janeiro, havia menos de 100 casos de Covid-19 fora da China - onde a doença teve origem - e nenhum registro de morte, ressaltou o diretor-geral da OMS.