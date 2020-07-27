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Emergência

Comitê da OMS terá reunião nesta semana para reavaliar coronavírus

Segundo o diretor-geral da OMS, o número de casos de infecção por Covid-19 no mundo praticamente dobrou nas últimas seis semanas, chegando a quase 16 milhões

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:11
Coronavírus - Covid19
Comitê de Emergência da OMS vai se reunir nesta semana para reavaliar a pandemia de coronavírus Crédito: Dung Tran/Pixabay
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse que a próxima quinta-feira (30), marcará seis meses desde que a entidade declarou o novo coronavírus como emergência de saúde pública de interesse internacional. "É a sexta vez que uma emergência de saúde global é declarada pelo Regulamento Sanitário Internacional, mas essa é facilmente a mais grave", afirmou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (27), acrescentando que o Comitê de Emergência vai se reunir nesta semana para reavaliar a pandemia de coronavírus.
Tedros Adhanom destacou que o número de casos de infecção por Covid-19 no mundo praticamente dobrou nas últimas seis semanas, chegando a quase 16 milhões, segundo dados relatados à OMS, e resultando em mais de 640 mil mortes.
Na época em que o coronavírus foi declarado emergência de saúde global, em 30 de janeiro, havia menos de 100 casos de Covid-19 fora da China - onde a doença teve origem - e nenhum registro de morte, ressaltou o diretor-geral da OMS.

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