Para OMS, vários países estão indo na direção errada na pandemia

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS

Ghebreyesus informou que foram reportados à entidade 230 mil novos casos da doença no domingo, sendo que 80% deles se concentram em apenas dez países. Mais ainda, 50% dos casos vieram de apenas dois países, apontou o diretor-geral da OMS, sem citar nomes - Estados Unidos e Brasil lideram a lista, nesta ordem.

O comando da OMS voltou a pedir que os governos tenham uma comunicação clara aos cidadãos sobre o problema.

"Mensagens contraditórias de líderes estão minando o ingrediente mais crítico de qualquer resposta: a confiança", disse Ghebreyesus.

Ele insistiu também para que se recorram às medidas já comprovadas para conter a disseminação do vírus, como distanciamento social, uso de máscaras, higiene das mãos, etc. "Se as medidas básicas não forem adotadas, a pandemia irá apenas piorar e piorar", ressaltou, comentando ainda que "não há atalhos" contra o problema. "Esperamos ter uma vacina, mas devemos agir agora."