Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA registram mais 64 mil novos casos de Covid-19, novo recorde diário
Pandemia

EUA registram mais 64 mil novos casos de Covid-19, novo recorde diário

Autoridades sanitárias do país indicaram ainda outro dado preocupante: o número de mortes, que vinha caindo, começou a subir novamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 08:36

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 08:36

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Os EUA registraram nesta sexta-feira (10) outro recorde de novos casos de covid-19 em um único dia. Ao todo, foram 64 mil notificações. A situação é mais grave nos Estados da Flórida, Texas, Arizona e Califórnia. Autoridades sanitárias indicaram ainda outro dado preocupante: o número de mortes, que vinha caindo, começou a subir novamente, duas semanas depois de a quantidade de contaminações começar a crescer.
A semana fechou com uma média diária de 608 mortos por covid-19 nos EUA - a primeira semana de julho teve 471 óbitos. Especialistas dizem que os números ainda estão longe do pico da pandemia, em meados de abril, quando os americanos registravam cerca de 2,2 mil mortos a cada 24 horas. No entanto, o crescimento significa o fim dos três meses de queda ininterrupta na quantidade de vítimas do vírus.
"Sempre dissemos que as mortes aumentariam. Esta é a prova", disse Peter Jay Hotez, diretor da escola de medicina tropical do Baylor College, no Texas, Estado que vem registrado uma diminuição dramática de leitos de hospital desde o início de julho. Alguns epidemiologistas dizem que a redução no número de mortes nos últimos três meses ocorreu em razão de um avanço no tratamento da doença. Além disso, a faixa etária dos novos infectados caiu - e os jovens têm maior resistência.
Mesmo assim, os cientistas pediam cautela e indicavam que as duas primeiras semanas de julho seriam decisivas para estabelecer uma tendência. "Ainda estamos aguardando", disse Sean Ellis, porta-voz do Departamento de Saúde de Louisiana, que também vem registrando recordes de novos casos e hospitalizações
Ontem, 10, Thomas Dobbs, médico do Departamento de Saúde do Estado do Mississippi, disse que 26 congressistas, entre senadores e deputados estaduais, estão com covid-19 - um em cada seis representantes do Legislativo local. Entre os infectados estão o presidente da Câmara dos Deputados, Philip Gunn, e o vice-governador, Delbert Hosemann.
Com os números divulgados ontem, os EUA registram mais de 3,2 milhões de infectados e cerca de 135 mil mortos por covid-19 desde o início da pandemia, no fim de fevereiro. Anthony Fauci, médico que comanda a força-tarefa da Casa Branca contra a covid-19, voltou a dizer que não existe uma "segunda onda" do vírus no país. "Nós nem sequer saímos da primeira", disse o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.
No fim de junho, em depoimento ao Congresso, Fauci disse que os EUA caminhavam para uma "tempestade perfeita" e alertou que, se nada for feito, o país poderia atingir a marca de 100 mil casos por dia - uma declaração que a Casa Branca considerou exagerada. Após o desastre dos últimos dias, segundo Peter Jay Hotez, o cenário não parece mais impossível de se concretizar. "Estamos nos aproximando do apocalipse previsto por Fauci", afirmou.

Veja Também

Relaxamento das restrições leva a aumento nos casos da Covid-19, diz OMS

A pandemia vem afetando também a campanha pela reeleição de Donald Trump. Ontem, segundo pesquisa da ABC News e do instituto Ipsos, dois terços dos americanos desaprovam a resposta do presidente à crise - 67% rejeitam as ações de Trump, enquanto 33% aprovam. Para a Casa Branca, o mais preocupante das últimas sondagens é que popularidade do presidente vem caindo entre eleitores independentes e republicanos.
A seis semanas da convenção republicana, que marca a oficialização do nome de Trump como candidato do partido, os estrategistas do presidente enfrentam uma série de obstáculos na organização do evento, que deveria ser o ponto alto da campanha.
Alguns aliados reclamam que ainda não há uma estratégia definida para enfrentar o democrata Joe Biden. Outros apontam para problemas mais graves, como o fato de a cidade de Jacksonville, sede da convenção, estar localizada na Flórida, epicentro das contaminações nos EUA. Até agora, pelo menos seis senadores republicanos já disseram que não comparecerão ao evento, que corre o risco de ser esvaziado.

Veja Também

Casaquistão desmente afirmações chinesas sobre novo vírus mortal

BioNTech prevê vacina para Covid-19 pronta para aprovação até dezembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados