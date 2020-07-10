Casaquistão desmente afirmações chinesas sobre novo vírus mortal

O Casaquistão negou nesta sexta-feira(10) , as afirmações da embaixada chinesa de que um novo vírus mais letal que o que provoca a Covid-19 está em propagação em várias regiões do país de Asia central.
Em uma mensagem enviada a seus cidadãos, a embaixada chinesa em Nur-Sultan, capital do país, advertiu contra uma nova doença com "índice de mortalidade de longe superior à Covid-19", que teria provocado, segundo o texto, 1.772 mortes nos seis primeiros meses de 2020 e "628 apenas em junho".
O comunicado citava inicialmente uma "pneumonia casaque", mas depois o termo foi substituído por "pneumonia não covid". De acordo com a embaixada, três regiões do Casaquistão estão afetadas e entre as vítimas estariam cidadãos chineses.
As afirmações "da mídia chinesa não correspondem à realidade", afirmou nesta sexta-feira o ministério casaque da Saúde, sem uma referência ao comunicado da embaixada chinesa. O ministério mencionou pacientes registrados como afetados por pneumonia e não pelo novo coronavírus, apesar dos sintomas, pois os testes de Covid-19 foram negativos. Disse ainda que o problema se deve a uma falha de tradução. No total, o país registra oficialmente até esta sexta-feira 57.747 casos e 264 mortes, mas como seus vizinhos da Ásia central é acusado por observadores e ONGs de minimizar a dimensão da pandemia.