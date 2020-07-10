Casaquistão desmente afirmações chinesas sobre novo vírus mortal

O comunicado citava inicialmente uma "pneumonia casaque", mas depois o termo foi substituído por "pneumonia não covid". Crédito: Pixabay

O Casaquistão negou nesta sexta-feira(10) , as afirmações da embaixada chinesa de que um novo vírus mais letal que o que provoca a Covid-19 está em propagação em várias regiões do país de Asia central.

Em uma mensagem enviada a seus cidadãos, a embaixada chinesa em Nur-Sultan, capital do país, advertiu contra uma nova doença com "índice de mortalidade de longe superior à Covid-19", que teria provocado, segundo o texto, 1.772 mortes nos seis primeiros meses de 2020 e "628 apenas em junho".

O comunicado citava inicialmente uma "pneumonia casaque", mas depois o termo foi substituído por "pneumonia não covid". De acordo com a embaixada, três regiões do Casaquistão estão afetadas e entre as vítimas estariam cidadãos chineses.