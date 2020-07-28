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Criação de lei

Assessor da Casa Branca pede lei que obrigue China a indenizar EUA por pandemia

Em entrevista, o assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse que 'a China precisa pagar à América pelo coronavírus'

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 12:59
Casa Branca
Assessor de Comércio da Casa Branca sugere a criação de uma lei que obrigue a China a indenizar EUA pela pandemia Crédito: Pexels/Creative Commons
Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro sugeriu nesta terça-feira (28) a criação de uma lei no Congresso norte-americano que obrigue a China a indenizar os Estados Unidos pela pandemia. "A China precisa pagar à América pelo coronavírus", afirmou, em entrevista à Fox Business. Navarro defendeu que o país vive uma trajetória "ascendente" de recuperação econômica. "Nós já nos recuperamos do ponto mais baixo da crise", argumentou.
Navarro também disse à emissora que os EUA devem resolver "problemas estruturais" em sua economia, em setores como companhias áreas e de turismo, bastante prejudicados pela crise da Covid-19, para além "colocar dinheiro no bolso das pessoas neste momento".
"O presidente Donald Trump entende que há muita dor nos EUA no que diz respeito ao desemprego. Então, ele precisa terminar o que começou. Precisamos deste presidente por um longo período", afirmou o assessor da Casa Branca, que em seguida defendeu o processo de reabertura da economia local - apesar do avanço galopante da pandemia no país.
Trump é candidato à reeleição, mas está atrás do rival democrata Joe Biden em praticamente todas as pesquisas de intenção de voto Os americanos vão às urnas no próximo dia 3 de novembro.

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