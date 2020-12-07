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Política

EUA classificam de 'farsa' a eleição venezuelana e iranianos monitoram votação

União Europeia rejeita resultados e os chanceleres do bloco dizem que buscarão 'o máximo de consenso' com a oposição sobre o que fazer após o dia 5 de janeiro, quando a nova Assembleia toma posse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 23:05

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 23:05

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, fala com a imprensa após votar durante as eleições parlamentares, em Caracas
O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, fala com a imprensa após votar nas eleições parlamentares, em Caracas Crédito: REUTERS/Fausto Torrealba
Na falta de observadores da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos (OEA), a eleição deste domingo, 6, na Venezuela teve a participação de monitores iranianos. Mojtaba Zonnour foi o chefe de uma delegação parlamentar do Irã, convidada por Nicolás Maduro, para atestar a transparência dos resultados.
"O objetivo é desmontar as acusações e o ambiente de guerra psicológica criado pelos americanos na Venezuela", disse Zonnour.
Na outra ponta do espectro político, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que a eleição de hoje foi "uma farsa". "A fraude eleitoral já foi cometida na Venezuela. Os resultados anunciados pelo regime ilegítimo de Maduro não refletirão a vontade do povo venezuelano. O que está acontecendo é uma fraude e uma farsa, não uma escolha", escreveu Pompeo no Twitter.
A União Europeia também rejeitou os resultados. Os chanceleres do bloco disseram hoje que buscarão "o máximo de consenso" com a oposição e países da região sobre o que fazer após o dia 5 de janeiro, quando a nova Assembleia toma posse.
A eleição, disputada por cerca de 14 mil candidatos de mais de 100 partidos, vem com o país em profunda crise - sufocado pela inflação crescente, falta de abastecimento de água e gás, e afligido por cortes repentinos de energia.

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A vitória daria ao governante Partido Socialista de Maduro o controle de uma Assembleia Nacional, com 227 assentos - a única instituição que não está em suas mãos.
A participação inicial foi baixa, porém, com muitas seções eleitorais em Caracas vazias ou com poucos eleitores.
A Venezuela também foi fortemente atingida pela pandemia da covid-19, e os eleitores foram obrigados a usar máscaras e fazer o distanciamento social dentro dos locais de votação. (Com agências internacionais)

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