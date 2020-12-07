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EUA

Trump anuncia que seu advogado e ex-prefeito de NY Rudy Giuliani está com covid

Desde a eleição presidencial, Giuliani tem viajado pelo país desafiando os resultados das urnas e a integridade do próprio sistema eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 22:48

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 22:48

O ex-prefeito de Nova York (EUA) Rudy Giuliani
O ex-prefeito de Nova York (EUA) Rudy Giuliani Crédito: Reprodução/Instagram @therudygiuliani
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu advogado pessoal e ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, de 76 anos, testou positivo para o novo coronavírus. Trump compartilhou a notícia no Twitter: "Melhore logo, Rudy, vamos continuar!"
"Rudy Giuliani, melhor prefeito da história de Nova York e que trabalhou de forma incansável para desmascarar a eleição mais corrupta da história dos Estados Unidos, testou positivo para o vírus chinês", tuitou Trump, sem abandonar uma expressão que já motivou queixas de Pequim. Não ficou claro no tuíte do presidente onde Giuliani está sendo tratado ou se ele está atualmente em quarentena.
Horas antes de Trump publicar o tuíte, Giuliani participou do programa Sunday Morning Futures, da Fox News, na qual ele repetiu as falsas alegações de fraude eleitoral. Giuliani não respondeu aos pedidos para comentar a notícia neste domingo, 6. Não está claro por que o anúncio foi feito pelo presidente.
Desde a eleição presidencial, Giuliani tem viajado pelo país desafiando os resultados das urnas e a integridade do próprio sistema eleitoral. Durante grande parte de suas viagens, Giuliani foi visto sem máscara e desrespeitando as diretrizes de distanciamento social.
Junto com um grupo de advogados afiliados à campanha de Trump, Giuliani deu entrevistas coletivas regulares alegando, sem evidências, várias teorias de conspiração e alegações infundadas de fraude eleitoral em massa. (Com agências internacionais)

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