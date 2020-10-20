EUA: Biden abre 9 pontos de vantagem sobre Trump, mostra pesquisa

A sondagem mostrou também que 72% são a favor de um novo pacote de estímulos fiscais de US$ 2 trilhões, enquanto 21% demonstraram oposição.

A eleição acontece oficialmente no dia 3 de novembro, mas mais de 30 milhões de pessoas já votaram, de acordo com estimativas da Universidade da Flórida. O vencedor do pleito não será necessariamente quem conquistar a maioria dos votos, e sim quem ultrapassar a marca de 270 delegados no Colégio Eleitoral.