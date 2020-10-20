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Levantamento

EUA: Biden abre 9 pontos de vantagem sobre Trump, mostra pesquisa

A eleição acontece oficialmente no dia 3 de novembro, mas mais de 30 milhões de pessoas já votaram, de acordo com estimativas da Universidade da Flórida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 12:39

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:39

O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia
O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia Crédito: Adam Schultz
Em pesquisa de intenção de voto conduzida pelo jornal The New York Times em parceria com a Faculdade de Siena, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, aparece com nove pontos percentuais de vantagem sobre o atual presidente, Donald Trump. Segundo o levantamento, Biden tem a preferência de 50% dos entrevistados, ante 41% de Trump.
A sondagem mostrou também que 72% são a favor de um novo pacote de estímulos fiscais de US$ 2 trilhões, enquanto 21% demonstraram oposição.
A eleição acontece oficialmente no dia 3 de novembro, mas mais de 30 milhões de pessoas já votaram, de acordo com estimativas da Universidade da Flórida. O vencedor do pleito não será necessariamente quem conquistar a maioria dos votos, e sim quem ultrapassar a marca de 270 delegados no Colégio Eleitoral.

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