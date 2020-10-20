Campanha de Biden diz que vai remover general aposentado de propaganda eleitoral

Candidato à Presidência dos EUA Joe Biden Crédito: Reuters/Folhapress

A campanha do candidato à Presidência dos EUA Joe Biden anunciou que vai remover de um vídeo de propaganda as imagens de um general aposentado - que contestou sua aparição no anúncio. As informações são do site Politico.

Sean MacFarland, que liderou a iniciativa americana contra o grupo terrorista Estado Islâmico e também esteve presente na Guerra do Iraque, aparece de uniforme militar acompanhado por Biden, então vice-presidente dos EUA, em um vídeo publicado no dia 10 de outubro pela campanha democrata.

Segundo o site, MacFarland contestou sua presença na propaganda através de uma publicação nas redes sociais, em que aponta que "uma série de pessoas" acreditaram que ele havia endossado Biden durante a corrida eleitoral por conta do vídeo.

"Não sou uma pessoa política, mas isto não é só sobre mim. Oponho-me ao uso de qualquer militar em uniforme em anúncios políticos. Ponto final", escreveu ele. Vídeo de campanha de Joe Biden.

O general aposentado também contou que já havia solicitado a remoção da sua imagem da propaganda para a campanha do democrata, mas teve o pedido recusado sob a justificativa de que a identificação do seu nome já havia sido "borrada" digitalmente.

Além disso, a campanha também teria dito que um "disclaimer" (aviso legal) tinha sido colado à propaganda, informando que o uso de "informações visuais do Departamento de Defesa Americano" não implicava no endosso de militares ou do próprio Departamento de Defesa.