Campanha de Trump acusa comissão de favorecer Biden e exige mudanças no próximo evento

Entre outras coisas, Stepien acusa a comissão de "ter transformado a temporada de debates num fiasco" e Biden de "estar desesperado para evitar o tema", "ter apoiado incontáveis guerras", "ter defendido os interesses da China durante 47 anos" e ser inflexível com relação às datas. Ele também disse ser inaceitável que os candidatos tenham seu microfone cortado ao ultrapassarem o tempo de fala, prática que será adotada após o episódio caótico do primeiro evento, em 29 de setembro.