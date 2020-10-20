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Debate eleitoral

Campanha de Trump acusa comissão de favorecer Biden e exige mudanças no próximo evento

Entre outras coisas, o chefe de campanha de Donald Trump, Bill Stepien, acusa a comissão de 'ter transformado a temporada de debates num fiasco'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 07:53

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 07:53

O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden debatem pela primeira vez
O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden em debatem Crédito: Reuters/Folhapress
Na tarde desta segunda-feira (19), o chefe de campanha de Donald Trump, Bill Stepien, acusou a comissão responsável pelos debates de favorecer Joe Biden e pediu que ela reformulasse os temas do próximo e último confronto, marcado para esta quinta-feira (22).
Em uma carta, republicada em seu Twitter, Stepien afirma que os temas anunciados pela moderadora do debate, Kristen Welker - combate à Covid-19, famílias americanas, raça, mudança climática, segurança nacional e liderança- fogem ao foco combinado originalmente, que deveria ser política exterior.
Entre outras coisas, Stepien acusa a comissão de "ter transformado a temporada de debates num fiasco" e Biden de "estar desesperado para evitar o tema", "ter apoiado incontáveis guerras", "ter defendido os interesses da China durante 47 anos" e ser inflexível com relação às datas. Ele também disse ser inaceitável que os candidatos tenham seu microfone cortado ao ultrapassarem o tempo de fala, prática que será adotada após o episódio caótico do primeiro evento, em 29 de setembro.

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