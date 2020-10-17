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Declaração

Filha de advogado pessoal de Trump declara voto no democrata Joe Biden

No texto, ela escreve sobre o esforço para se distanciar da família ao tentar evitar usar seu sobrenome e a tensa relação que tem com o pai republicano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 19:51

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 19:51

Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil
Filha de advogado pessoal do presidente americano, Donald Trump, declarou seu voto no opositor Joe Biden Crédito: Reuters/Folhapress
Em artigo publicado na revista Vanity Fair nesta semana, a filha de Rudy Giuliani, advogado pessoal do presidente americano, Donald Trump, declarou seu voto no opositor Joe Biden nas eleições de 3 de novembro e pediu que os americanos elejam o democrata para que escapem de "um discurso político corrosivo".
"Quando criança, vi em primeira mão o tipo de política cruel e egoísta que Donald Trump infligiu ao nosso país. Isso me fez querer correr o mais longe possível deles. Mas acredite em mim quando digo: fugir não resolve o problema. Temos que resistir e lutar. A única maneira de acabar com esse pesadelo é votar. Há esperança no horizonte, mas só a alcançaremos se elegermos Joe Biden e Kamala Harris", escreveu Caroline Rose Giuliani.
No texto, ela escreve sobre o esforço para se distanciar da família ao tentar evitar usar seu sobrenome e a tensa relação que tem com o pai republicano desde os 12 anos de idade em tópicos como casamento gay, racismo e machismo. "Posso não conseguir mudar a opinião de meu pai, mas juntos podemos votar a retirada deste governo tóxico", acrescenta.

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