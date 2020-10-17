Filha de advogado pessoal de Trump declara voto no democrata Joe Biden

"Quando criança, vi em primeira mão o tipo de política cruel e egoísta que Donald Trump infligiu ao nosso país. Isso me fez querer correr o mais longe possível deles. Mas acredite em mim quando digo: fugir não resolve o problema. Temos que resistir e lutar. A única maneira de acabar com esse pesadelo é votar. Há esperança no horizonte, mas só a alcançaremos se elegermos Joe Biden e Kamala Harris", escreveu Caroline Rose Giuliani.