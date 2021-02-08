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Coronavírus

Estudos sobre dose única de vacinas são inconclusivos, diz Fauci

O especialista em doenças infecciosas também acrescentou que,  ainda que não há, ensaios que mostrem que mutações do Sars-cov-2 tornam a doença menos virulenta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2021 às 14:21

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 14:21

Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci. Crédito: Alex Wong | Getty Images
O diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, demonstrou oposição à proposta de administrar doses únicas das vacinas para a Covid-19, como forma de impulsionar o número de pessoas imunizadas. Durante entrevista coletiva da força-tarefa da Casa Branca contra a doença, o infectologista comentou que os estudos nessa área são inconclusivos e que não seria prático concentrar esforços em pesquisas sobre a questão.
Fauci acrescentou que ainda que não há, até agora, ensaios que mostrem que as mutações do Sars-cov-2 tornam a doença menos virulenta, mas ponderou que os testes que indicam que a cepa identificada no Reino Unido pode ser mais perigosa ainda são preliminares. "As variante são mais transmissíveis, então por isso podem causar mais morte", explicou.
Diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky caracterizou de "promissor" o fato número de casos e de internações por coronavírus está em queda, mas ponderou que os dados seguem em níveis altos. "Contínua proliferação de variantes segue como foco de preocupação e pode reverter tendência positiva recente", alertou
Assessor sênior da Casa Branca para a resposta ao vírus, Andy Slavitt reconheceu que a imunização tem ocorrido de forma mais lenta do que o esperado e defendeu a aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão para a intensificação do combate à pandemia.

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