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Crise econômica

Está claro que economia dos EUA segue com problemas, diz Biden

O presidente norte-americano afirmou que o vírus ainda está causando estragos e as pessoas, perdendo a esperança e ainda prometendo criar novos empregos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:23

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:23

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC).  Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o relatório de empregos do país, conhecido como payroll e informado nesta sexta-feira (5) deixa claro que a economia americana "segue com problemas". Pela manhã, o Departamento do Trabalho dos EUA informou geração de 49 mil postos de trabalho em janeiro, pouco abaixo da previsão de 50 mil, mediana de 25 apostas consultadas pelo Projeções Broadcast.
"Não são democratas ou republicanos. São americanos que estão sofrendo, e sem culpa", declarou Biden em coletiva de imprensa. "O vírus ainda está causando estragos e as pessoas, perdendo a esperança. Não podemos nos dar ao luxo de não fazer nada pelo país", completou o presidente americano, prometendo criar novos empregos por meio de seu novo pacote fiscal.
O payroll ainda frustrou ao informar crescimento de 0,20% do salário médio por hora em janeiro ante o mês anterior, quando a previsão era de 0,30%.
Além disso, em revisão, o governo elevou o número de empregos cortados em dezembro. Só a taxa de desemprego recuou, de 6,7% em dezembro a 6,3% em janeiro, mas especialistas - como o presidente da distrital de Minneapolis do Federal Reserve (Fed), Neel Kashkari - já desconfiam de problemas na metodologia.

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