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Estados Unidos

Líder do processo de impeachment convida Trump a testemunhar sobre caso

O convite vem dois dias após Trump negar as alegações contidas no processo de impeachment contra ele, que Raskin, um de seus autores, considera "factuais"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 16:56

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 16:56

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/White House
O líder do processo de impeachment de Donald Trump na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, deputado Jamie Raskin (Democrata), convidou o ex-presidente e seus advogados a testemunharem antes ou durante o julgamento pelo Senado americano, que começará dia 9.
O convite vem dois dias após Trump negar as alegações contidas no processo de impeachment contra ele, que Raskin, um de seus autores, considera "factuais". O caso envolve os acontecimentos do dia 6 de janeiro, quando Trump supostamente insuflou apoiadores a invadirem o Capitólio.
Em carta, Raskin acusa Trump e seus representantes legais de tentar "colocar fatos críticos em questão, apesar da clara e esmagadora evidência da ofensa constitucional cometida" pelo ex-presidente. Os líderes do processo de impeachment propuseram que Trump testemunhe entre os dias 8 e 11 de fevereiro.
Caso Trump se recuse a testemunhar, os líderes usarão sua recusa contra ele no julgamento, disse Raskin.

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