Maioria dos republicanos do Senado vota contra impeachment de Trump

Donald Trump e Melania Trump Crédito: Reuters/Folhapress

A maioria dos senadores republicanos votou nesta terça-feira (26), contra o julgamento do ex-presidente Donald Trump por "incitamento à insurreição", com apenas cinco membros de seu partido se unindo aos democratas na votação para avançar com o processo de impeachment - pelo papel do ex-presidente em incitar uma multidão que atacou o Capitólio.

A votação por 55 a 45 abriu o caminho para o segundo julgamento de impeachment de Trump e eliminou por pouco um esforço republicano de rejeitar a acusação como inconstitucional. No entanto, ela sugere que o Senado não tem votos suficientes para condenar o ex-presidente.

A oposição de todos, exceto um grupo de republicanos, ressaltou a força que Trump ainda tem no partido, mesmo depois de sua campanha para reverter sua derrota eleitoral, alimentada por falsas alegações de fraude eleitoral e o ataque mortal de extremistas depois que ele os incentivou a ir ao Congresso para lutar contra o resultado.

O resultado de agora confirmou que os democratas terão dificuldade em persuadir 17 senadores republicanos - o número necessário para a maioria de dois terços exigida - a votarem para condenar Trump.

Rand Paul, senador republicano de Kentucky, levantou uma questão de ordem para realizar uma votação sobre a constitucionalidade do julgamento de impeachment uma vez que Trump já deixou o cargo. Os democratas então convocaram uma votação para eliminar a questão de ordem, vencendo por 55 a 45.

Paul disse depois "que 45 senadores concordaram que esta farsa de 'julgamento' é inconstitucional... Este 'julgamento' chegará morto ao Senado".

A Câmara dos Deputados apresentou um único artigo de impeachment ao Senado na segunda-feira (25) acusando Trump de incitar a invasão ao Capitólio no início do mês, dando início ao histórico primeiro julgamento de impeachment de um ex-presidente.

O julgamento de Trump, que sofreu impeachment pela Câmara, de maioria democrata, pela segunda vez, deve começar na semana de 9 de fevereiro.

INTERNAÇÃO

O senador democrata Patrick Leahy, que irá presidir o impeachment, foi internado nesta terça-feira, após informar que não se sentia bem, anunciou seu porta-voz, David Carle. O senador, de 80 anos, acabava de presidir o juramento dos senadores que irão atuar como júri em fevereiro contra Trump.

"O senador Leahy estava em seu gabinete no Capitólio esta tarde e não se sentiu bem. Foi examinado pelo médico da Casa. Por precaução, ele recomendou que o levassem para um hospital local, a fim de ficar em observação", detalhou Carle.