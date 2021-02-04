Senado aprovará medida para facilitar tramitação de pacote, diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi Crédito: Reuters/Folhapress

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que o Senado aprovará "em breve" uma medida para facilitar a tramitação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente Joe Biden. O dispositivo legislativo, conhecido como "reconciliação", permite que a proposta seja aprovada por maioria simples, em vez dos 60 votos normalmente necessários.

Na quarta-feira (03) a Câmara aprovou a medida com 218 favoráveis e 212 votos contrários, abrindo caminho para o Senado fazer o mesmo.

Os democratas conquistaram 50 dos 100 assentos na Casa, mas contam com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, que acumula o cargo de presidente do Senado.

"Precisamos agir agora", declarou Pelosi durante uma coletiva de imprensa, em referência à pandemia de covid-19 e à crise econômica.