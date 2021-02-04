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Estados Unidos

Senado aprovará medida para facilitar tramitação de pacote, diz Pelosi

O dispositivo conhecido como "reconciliação", permite que a proposta seja aprovada por maioria simples, em vez dos 60 votos normalmente necessários
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 14:57

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:57

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi
A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi Crédito: Reuters/Folhapress
A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que o Senado aprovará "em breve" uma medida para facilitar a tramitação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente Joe Biden. O dispositivo legislativo, conhecido como "reconciliação", permite que a proposta seja aprovada por maioria simples, em vez dos 60 votos normalmente necessários.
Na quarta-feira (03) a Câmara aprovou a medida com 218 favoráveis e 212 votos contrários, abrindo caminho para o Senado fazer o mesmo.
Os democratas conquistaram 50 dos 100 assentos na Casa, mas contam com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, que acumula o cargo de presidente do Senado.
"Precisamos agir agora", declarou Pelosi durante uma coletiva de imprensa, em referência à pandemia de covid-19 e à crise econômica.
A democrata disse que seu partido prefere que os republicanos apoiem o pacote, mas vai agir sem suporte da oposição se for necessário.

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