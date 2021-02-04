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Pacote fiscal

Biden pode negociar pagamentos diretos apenas para americanos de baixa renda

O presidente dos Estados Unidos disse que está disposto a limitar os novos cheques de US$ 1,4 mil apenas a americanos de baixa renda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 07:35

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 07:35

Joe Biden
Joe Biden afirmou aos democratas em uma conversa particular que não está fechado em um montante absoluto para o pacote Crédito: Andrew Harnik/Associated Press/Estadão Conteúdo
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sinalizou a congressistas democratas que está aberto a mudanças no seu pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. Ele disse que está disposto a limitar os novos cheques de US$ 1,4 mil apenas a americanos de baixa renda, o que poderia conquistar o apoio de republicanos à medida.
Biden afirmou aos democratas em uma conversa particular, nesta quarta-feira (3), que não está fechado em um montante absoluto para o pacote, mas pediu que os congressistas lutem pela aprovação da medida.
Anteriormente, um grupo de 10 senadores republicanos ofereceu ao presidente um pacote de estímulo alternativo de US$ 618 bilhões, com cheques de US$ 1 mil e sem auxílio a Estados e cidades, mas Biden considerou os valores insuficientes.

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