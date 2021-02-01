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Estímulo fiscal

EUA: Biden convida senadores republicanos para discutir o pacote fiscal

A meta é aprovar o pacote até março, quando acaba o auxílio-desemprego extra e outros benefícios relacionados à pandemia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:40

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:40

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20)
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, quer discutir o tamanho do estímulo fiscal no país Crédito: JONATHAN ERNST/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se reunir com um grupo de dez senadores republicanos para discutir o tamanho do estímulo fiscal no país. O governo quer gastar US$ 1,9 trilhão com o pacote, mas os parlamentares propõem que o orçamento seja de um terço desse montante.
O convite para o encontro foi feito neste domingo (31), veio horas depois de os senadores enviarem uma carta a Biden pedindo que ele negociasse, em vez de tentar aprovar o projeto apenas com votos dos democratas. A meta é aprovar o pacote até março, quando acaba o auxílio-desemprego extra e outros benefícios relacionados à pandemia.
Ganhar o apoio de dez republicanos seria significativo para Biden no Senado. Os democratas controlam 50 cadeiras da Casa, contra outras 50 dos republicanos. A vice-presidente Kamala Harris tem o voto de Minerva.

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