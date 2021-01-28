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EUA

Biden planeja assinar decretos para facilitar acesso a tratamento médico

Biden pretende assinar decretos executivos determinando que agências federais reavaliem políticas e regras do governo anterior
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jan 2021 às 12:48

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 12:48

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende assinar nesta quinta-feira (28), decretos executivos determinando que agências federais reavaliem políticas e regras do governo anterior que limitam o acesso a tratamento médico, segundo comunicado da Casa Branca. Os decretos também vão reabrir temporariamente o período de inscrição sob o chamado Affordadable Care Act, entre 15 de fevereiro e 15 de maio, e revogar uma norma que impedia a liberação de financiamento de Washington a organizações não governamentais (ONGs) internacionais que oferecem aconselhamento ou indicações sobre abortos.

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