Biden planeja assinar decretos para facilitar acesso a tratamento médico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende assinar nesta quinta-feira (28), decretos executivos determinando que agências federais reavaliem políticas e regras do governo anterior que limitam o acesso a tratamento médico, segundo comunicado da Casa Branca. Os decretos também vão reabrir temporariamente o período de inscrição sob o chamado Affordadable Care Act, entre 15 de fevereiro e 15 de maio, e revogar uma norma que impedia a liberação de financiamento de Washington a organizações não governamentais (ONGs) internacionais que oferecem aconselhamento ou indicações sobre abortos.