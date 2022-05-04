Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Esqueleto em barril nos EUA pode desvendar crime de 50 anos atrás
Em lago

Esqueleto em barril nos EUA pode desvendar crime de 50 anos atrás

Os investigadores acreditam que os restos mortais sejam de uma vítima assassinada há quase 50 anos

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 17:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2022 às 17:57
As autoridades do estado de Nevada, nos Estados Unidos, apreenderam no domingo (1) um barril metálico contendo um corpo humano dentro de um lago quase extinto pela seca. Os investigadores acreditam que os restos mortais sejam de uma vítima assassinada há quase 50 anos.
De acordo com a emissora norte americana KLAS-TV, depois que o corpo foi retirado do local, os especialistas o analisaram e presumem que seja de um homem que foi baleado e que usava roupas e sapatos da década de 1970.
Esqueleto em barril nos EUA pode desvendar crime de 50 anos atrás
Os velejadores esticaram as cabeças para espiar o que havia dentro do barril e descobriram um esqueleto. Crédito: Reprodução I Twitter
O tenente Ray Spencer, da Polícia Metropolitana de Homicídios, confirmou que as roupas eram de um estilo vendido na época pela Kmart, famosa rede varejista nos EUA e Austrália.
O cadáver foi lançado às profundezas do lago Mead, famoso reservatório que se estende entre os estados de Nevada e Colorado, no sudeste do país, que agora enfrenta uma seca severa, reduzindo os níveis de água. Em virtude desse fenômeno, o barril enferrujado acabou sendo revelado. O objeto foi identificado por barqueiros locais enquanto estava preso no meio da lama próximo à rampa para embarcações.
Os velejadores esticaram suas cabeças para espiar o que havia dentro do barril e descobriram um esqueleto.
"Estávamos ancorando nosso barco para ir para casa e ouvimos uma mulher gritar", disse Shawna Hollister, testemunha da descoberta, à KLAS-TV em Las Vegas. "Meu marido se aproximou e encontrou o corpo. Sua camisa e cinto eram a única coisa que podíamos ver sobre seus ossos em decomposição."
Segundo o jornal New York Post, o cadáver foi colocado em um ponto do lago que ficava dezenas de metros abaixo da água em meados dos anos 1970 e 1980. Os investigadores acreditam que a vítima foi abandonada no local nesse período.
Os investigadores também planejam desarquivar casos de pessoas desaparecidas na década de 1980 para procurar pistas, declarou o tenente Spencer. De acordo com o oficial, a investigação pode levar anos porque a polícia está começando "na estaca zero".
"Na década de 1980, não tínhamos nenhum banco de dados de DNA, então não havia meios para coletar esse tipo de informação", explicou o tenente Spencer.
Se os investigadores conseguirem recuperar amostras de DNA dos restos mortais, os especialistas em genealogia ficarão mais próximos de determinar a identidade da vítima.

Veja Também

Homem é preso recebendo dinheiro falso pelos Correios em Vila Velha

Duas operadoras disputam construção de hospital na área do Aeroporto

Justiça manda soltar mãe presa após filha morrer baleada em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Estados Unidos Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados