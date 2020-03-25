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Turismo

Em meio a pandemia, destinos pedem que turistas os visitem só no futuro

'No tempo certo, estaremos aqui para recebê-los. Até lá, fique em segurança', diz trecho do texto elaborado por uma associação de empresas do setor de turismo grego para a campanha

Publicado em 25 de Março de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 18:42
Data: 21/10/2019 - ES - Ilha da Trindade - A Gazeta acompanhou uma expedição de pesquisadores da Ufes até a Ilha da Trindade. Quem nos levou nessa viagem foi o navio Bahia da Marinha do Brasil
Em meio a pandemia, destinos pedem que turistas os visitem só no futuro Crédito: Carlos Alberto Silva
Em meio à pandemia de coronavírus, destinos turísticos pelo mundo fazem um apelo para que turistas não se esqueçam deles, mas que deixem de visitá-los agora.
A Marketing Greece, espécie de associação de empresas do setor de turismo grego, lançou na semana passada uma campanha na qual, ao mesmo tempo que enaltece as belezas das praias paradisíacas do país, pede que os viajantes fiquem em casa.
"No tempo certo, estaremos aqui para recebê-los. Até lá, fique em segurança", diz trecho do texto elaborado pela entidade para a campanha.
Já o órgão de turismo de Mar del Plata, balneário argentino popular entre os portenhos, postou em sua conta no Instagram um vídeo que pede aos turistas que desistam de ir à cidade por ora. "Em Mar del Plata temos de tudo, mas estamos guardando para quando você possa voltar", diz o texto que acompanha a publicação. O país teria um feriado prolongado por causa do Dia Nacional da Memória pela Verdade e pela Justiça, comemorado na última terça-feira (24).
Na ilha de Ibiza, popular destino espanhol, empresários lançaram uma campanha instando turistas a conhecer a cidade no outono, fora da alta temporada.
Mediterrânea, Ibiza ainda tem clima bom na estação. A publicidade chama o período de "veroño", mistura "verão" com "outono", em espanhol.
No Brasil, Salvador lançou uma campanha chamada Visite Depois. Num vídeo de postado no Instagram pelo prefeito da cidade, ACM Neto (DEM), as belezas da capital baiana são exibidas e, ao fundo, uma voz faz o apelo.
"A cidade que sempre esteve de portas abertas precisa se recolher. A gente quer que você venha, mas não agora. Guarde esse sonho, visite depois", diz a gravação.
Além dos destinos, a agência e operadora de viagens CVC também criou uma iniciativa parecida, chamada "Fique em Casa, Viaje Depois".
Em vídeo, a empresa pede que as pessoas fiquem em seus lares durante a pandemia.
"Existe­­­m milhares e milhares de destinos que poderíamos recomendar a você, mas hoje o melhor destino do mundo é um só, a sua casa", diz um trecho do vídeo postado pela agência.

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