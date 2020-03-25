Em meio a pandemia, destinos pedem que turistas os visitem só no futuro Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio à pandemia de coronavírus, destinos turísticos pelo mundo fazem um apelo para que turistas não se esqueçam deles, mas que deixem de visitá-los agora.

A Marketing Greece, espécie de associação de empresas do setor de turismo grego, lançou na semana passada uma campanha na qual, ao mesmo tempo que enaltece as belezas das praias paradisíacas do país, pede que os viajantes fiquem em casa.

"No tempo certo, estaremos aqui para recebê-los. Até lá, fique em segurança", diz trecho do texto elaborado pela entidade para a campanha.

Já o órgão de turismo de Mar del Plata, balneário argentino popular entre os portenhos, postou em sua conta no Instagram um vídeo que pede aos turistas que desistam de ir à cidade por ora. "Em Mar del Plata temos de tudo, mas estamos guardando para quando você possa voltar", diz o texto que acompanha a publicação. O país teria um feriado prolongado por causa do Dia Nacional da Memória pela Verdade e pela Justiça, comemorado na última terça-feira (24).

Na ilha de Ibiza, popular destino espanhol, empresários lançaram uma campanha instando turistas a conhecer a cidade no outono, fora da alta temporada.

Mediterrânea, Ibiza ainda tem clima bom na estação. A publicidade chama o período de "veroño", mistura "verão" com "outono", em espanhol.

No Brasil, Salvador lançou uma campanha chamada Visite Depois. Num vídeo de postado no Instagram pelo prefeito da cidade, ACM Neto (DEM), as belezas da capital baiana são exibidas e, ao fundo, uma voz faz o apelo.

"A cidade que sempre esteve de portas abertas precisa se recolher. A gente quer que você venha, mas não agora. Guarde esse sonho, visite depois", diz a gravação.

Além dos destinos, a agência e operadora de viagens CVC também criou uma iniciativa parecida, chamada "Fique em Casa, Viaje Depois".

Em vídeo, a empresa pede que as pessoas fiquem em seus lares durante a pandemia.