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Covid-19

Disney fecha parques na Califórnia por novo coronavírus

'Embora não tenhamos sido informados de nenhum caso de Covid-19 no Disneyland Resort, examinamos as diretrizes da ordem executiva do governador da Califórnia'. A ordem recomenda suspender todos os eventos com mais de 250 pessoas

Publicado em 12 de Março de 2020 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 19:47
Os parques da Disney na Califórnia, nos EUA, fecharão a partir de sábado (14) Crédito: Reprodução Twitter
O parque de diversões Disneylândia, um dos mais populares da Califórnia, fechará suas portas ao público a partir do sábado como medida de precaução diante do novo surto de coronavírus no país, informou um porta-voz da empresa nesta quinta-feira (12).
A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou nesta quarta (11) que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo.
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"Embora não tenhamos sido informados de nenhum caso de Covid-19 no Disneyland Resort, examinamos as diretrizes da ordem executiva do governador da Califórnia". A ordem recomenda suspender todos os eventos com mais de 250 pessoas.
"Preocupados com nossos visitantes e empregados, estamos fechando a Disneylândia e o Disney California Adventure, a partir da manhã de 14 de março até o final do mês", informou o parque.

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Segundo o jornal The New York Times, é a primeira vez que a companhia fecha o resort da Disneyland em Anaheim desde o 11 de Setembro e a quarta vez que isso ocorre em 65 anos de história.
Os parques na Califórnia, segundo a Reuters, atraíram 28,6 milhões de visitantes em 2018.
Antes do fechamento na Califórnia, a Disney já havia fechado parques em Xangai, em Hong Kong e em Tóquio para se proteger do coronavírus.
Ainda de acordo com o The New York Times, outros pontos turísticos nos EUA também sofreram consequências da pandemia.

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É o caso da Broadway, em Nova York, que teve seu fechamento forçado depois que o governador Andrew M. Cuomo decretou um que reuniões de mais de 500 pessoas não acontecessem.
Além da China, os países mais afetados pela doença são Itália, Irã, Coreia do Sul, França e Espanha.
O Brasil tem 77 casos confirmados até esta quinta (11), segundo o Ministério da Saúde.

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