Deputados democratas circulam resolução pelo impeachment de Trump

Presidente dos EUA Donald Trump Crédito: Official White House Photo by Tia Dufour

Três deputados do Partido Democrata dos Estados Unidos circulam uma resolução entre os colegas, a fim de tentar aprovar o impeachment do presidente Donald Trump. A informação foi divulgada por um deles, David Cicilline, que informa estar aliado na iniciativa a Ted Lieu e Jamie Raskin.

Cicilline afirma, em mensagem no Twitter, que o presidente americano deve deixar o posto, após o ataque de seus partidários na quarta-feira ao Capitólio.

NEW: I am circulating Articles of Impeachment that @RepTedLieu, @RepRaskin and I have prepared to remove the President from office following yesterday's attack on the U.S. Capitol. pic.twitter.com/b92GL9Ap33 — David Cicilline (@davidcicilline) January 7, 2021