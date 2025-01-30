DeepSeek: como inteligência artificial chinesa esquenta 'nova corrida espacial'

O aplicativo DeepSeek, lançado há poucos dias, já superou concorrentes como o ChatGPT da OpenAI e se tornou o aplicativo gratuito mais baixado nos Estados Unidos e China.

O programa aparece em primeiro lugar nas listas de aplicativos mais populares da loja da Apple nestes países.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a situação é um "alerta" para a indústria de tecnologia de seu país.

Especialistas dizem que a chegada do Deepseek se assemelha à corrida espacial protagonizada por União Soviética e Estados Unidos no século 20.