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DeepSeek: como inteligência artificial chinesa esquenta 'nova corrida espacial'

Especialistas dizem que a chegada do aplicativo chinês de inteligência artificial se assemelha à corrida espacial protagonizada por União Soviética e Estados Unidos no século 20.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 jan 2025 às 15:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 15:00

O aplicativo DeepSeek, lançado há poucos dias, já superou concorrentes como o ChatGPT da OpenAI e se tornou o aplicativo gratuito mais baixado nos Estados Unidos e China.
O programa aparece em primeiro lugar nas listas de aplicativos mais populares da loja da Apple nestes países.
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a situação é um "alerta" para a indústria de tecnologia de seu país.
Especialistas dizem que a chegada do Deepseek se assemelha à corrida espacial protagonizada por União Soviética e Estados Unidos no século 20.
A repórter Camilla Veras Mota explica o que está em jogo nesta disputa pelo domínio da inteligência artificial.

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