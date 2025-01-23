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Quem manda no Golfo do México e como Trump pode mudar o nome?

Recentes declarações do novo presidente dos EUA, Donald Trump, propondo rebatizá-lo de "Golfo da América", geraram intenso debate, com reação da presidente do México, Claudia Sheinbaum.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

23 jan 2025 às 11:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 11:00

O Golfo do México, com mais de 1,6 milhão de km², é crucial pela sua biodiversidade, pela sua riqueza em recursos petrolíferos e pelo seu significado histórico.
Além disso, é protegido por acordos e organizações internacionais, como a Organização Hidrográfica Internacional (IHO).
No entanto, as recentes declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, propondo rebatizá-lo de "Golfo da América", geraram um intenso debate, com reação da presidente do México, Claudia Sheinbaum.
Mas será que o nome do Golfo do México pode ser mudado? Explicamos neste vídeo.

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