Quem manda no Golfo do México e como Trump pode mudar o nome?

O Golfo do México, com mais de 1,6 milhão de km², é crucial pela sua biodiversidade, pela sua riqueza em recursos petrolíferos e pelo seu significado histórico.

Além disso, é protegido por acordos e organizações internacionais, como a Organização Hidrográfica Internacional (IHO).

No entanto, as recentes declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, propondo rebatizá-lo de "Golfo da América", geraram um intenso debate, com reação da presidente do México, Claudia Sheinbaum.