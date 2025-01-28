Auschwitz: como campo de extermínio se tornou centro do Holocausto nazista

Há 80 anos as tropas soviéticas libertaram o campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau. E, no dia 27 de janeiro, para marcar a data, alguns dos últimos sobreviventes vão se juntar a líderes mundiais em memória das 1,1 milhão de pessoas assassinadas no local.

Os sobreviventes restantes estão agora, em sua maioria, na casa dos 90 anos — e este pode ser uma das últimas oportunidades em que algum deles vai poder comparecer.

Em pouco mais de quatro anos e meio, a Alemanha nazista executou sistematicamente pelo menos 1,1 milhão de pessoas no campo de Auschwitz, construído no sul da Polônia ocupada, perto da cidade de Oswiecim.

Auschwitz estava no centro da campanha nazista para erradicar a população judaica da Europa, e quase um milhão dos que morreram lá eram judeus.