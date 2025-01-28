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  • Auschwitz: como campo de extermínio se tornou centro do Holocausto nazista
BBC News

Auschwitz: como campo de extermínio se tornou centro do Holocausto nazista

Libertação do campo completa 80 anos; conheça a história terrível do local que virou símbolo da 'solução final' de Hitler.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 jan 2025 às 11:00

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 11:00

Há 80 anos as tropas soviéticas libertaram o campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau. E, no dia 27 de janeiro, para marcar a data, alguns dos últimos sobreviventes vão se juntar a líderes mundiais em memória das 1,1 milhão de pessoas assassinadas no local.
Os sobreviventes restantes estão agora, em sua maioria, na casa dos 90 anos — e este pode ser uma das últimas oportunidades em que algum deles vai poder comparecer.
Em pouco mais de quatro anos e meio, a Alemanha nazista executou sistematicamente pelo menos 1,1 milhão de pessoas no campo de Auschwitz, construído no sul da Polônia ocupada, perto da cidade de Oswiecim.
Auschwitz estava no centro da campanha nazista para erradicar a população judaica da Europa, e quase um milhão dos que morreram lá eram judeus.
Neste vídeo, a repórter Laís Alegretti relembra a temível história de Auschwitz.

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