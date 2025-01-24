O que é Destino Manifesto, doutrina citada por Trump que faz EUA se verem como 'nação escolhida'

Durante sua posse como 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse: "Vamos perseguir o nosso destino manifesto até às estrelas, lançando astronautas americanos para fincar as estrelas e listras (da bandeira americana) no planeta Marte."

O termo não é novo e trata de uma ideologia bastante prevalente nos Estados Unidos no século 19, que defendia a crença de que os cidadãos americanos tinham o direito moral e a missão divina de expandir seus territórios da costa atlântica até o Pacífico.