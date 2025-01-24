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O que é Destino Manifesto, doutrina citada por Trump que faz EUA se verem como 'nação escolhida'

Ideologia prevalente nos Estados Unidos no século 19 defendia que os cidadãos americanos tinham o direito moral e a missão divina de expandir seus territórios da costa atlântica até o Pacífico.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

24 jan 2025 às 11:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 11:00

Durante sua posse como 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse: "Vamos perseguir o nosso destino manifesto até às estrelas, lançando astronautas americanos para fincar as estrelas e listras (da bandeira americana) no planeta Marte."
O termo não é novo e trata de uma ideologia bastante prevalente nos Estados Unidos no século 19, que defendia a crença de que os cidadãos americanos tinham o direito moral e a missão divina de expandir seus territórios da costa atlântica até o Pacífico.
Essa ideologia tem bastante influência na política americana, tanto interna quanto externa.
Entenda melhor neste vídeo de Laís Alegretti.

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