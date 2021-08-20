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5ª Onda

Covid-19: organização dos Jogos vê situação "muito difícil" em Tóquio

Japão vive uma quinta onda de Covid-19, com casos da variante Delta sobrecarregando hospitais na capital japonesa, a menos de uma semana da abertura da Paralimpíada
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 ago 2021 às 14:42

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 14:42

Anéis olímpicos na frente do Museu Olímpico próximo ao Estádio Nacional de Tóquio, Japão
Anéis olímpicos na frente do Museu Olímpico próximo ao Estádio Nacional de Tóquio, Japão Crédito: Fotoarena/Folhapress
A Paralimpíada de Tóquio será realizada em circunstâncias "muito difíceis", disseram seus organizadores nesta sexta-feira (20), já que os hospitais da cidade-sede estão sobrecarregados no momento em que o Japão enfrenta sua pior onda de infecções de covid-19, impulsionada pela variante Delta.
Faltando menos de uma semana para o evento, o jornal Asahi noticiou nesta sexta-feira (20) que um hospital de Tóquio recusou um pedido dos organizadores para receber casos de emergência dos Jogos, priorizando pacientes locais com covid-19.
"Olhando a situação médica, não podemos evitar dizer que faremos a Paralimpíada no meio de uma situação muito difícil", disse Hidemasa Nakamura, autoridade responsável pela realização da Tóquio 2020, em uma coletiva de imprensa. "O que fazemos se tivermos um caso que fica gravemente doente, dada a situação apertada dos leitos de hospital? Temos que ter um fluxo de contato alinhado e incluir os hospitais e instalações médicas neste fluxo de contato."
Os organizadores disseram que adotarão protocolos contra a covid-19 na Paralimpíada, o mesmo "manual" usado durante a Olimpíada, que terminou no início deste mês.
Exames frequentes e outras restrições, como limitar a circulação de atletas e autoridades, mostraram-se eficazes para minimizar os riscos de infecção, acrescentaram.

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