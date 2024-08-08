Campanha de Kamala arrecada R$ 201 milhões em 24 horas após anúncio de vice na chapa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha da candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou nesta quarta-feira (7) ter arrecadado US$ 36 milhões (R$ 201 milhões) nas primeiras 24 horas após a formalização da candidatura do governador de Minnesota, Tim Walz, como vice na chapa.

Segundo a equipe de Kamala, o valor arrecadado sinaliza aprovação de doadores à escolha de Walz -esta quarta teria sido um dos melhores dias do ano para o Partido Democrata em termos de arrecadação.

O porta-voz da campanha democrata, Kevin Munoz, anunciou o valor arrecadado em uma publicação na plataforma X. Segundo ele, a dupla democrata angariou US$ 20 milhões (R$ 112 milhões) somente nas oito primeiras horas após o anúncio da escolha de Walz para a candidatura a vice.

Antes, a campanha de Kamala disse ter arrecadado US$ 310 milhões (R$ 1,7 bilhão) no mês de julho. O valor é mais do que o dobro do alcançado pela equipe do ex-presidente Donald Trump no mesmo período. As contribuições incluíram US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) que a vice-presidente conquistou nos sete primeiros dias após Joe Biden desistir da disputa.

Então considerada favorita à nomeação do Partido Democrata para a Casa Branca, Kamala angariou US$ 81 milhões (cerca de R$ 450 milhões) nas primeiras 24 horas após a desistência de Biden.

Kamala e Walz fizeram campanha juntos pela primeira vez na terça-feira (6) na Filadélfia, iniciando uma viagem de vários dias pelos estados decisivos com o objetivo de apresentar o candidato à vice ao cenário nacional.

"Somos os menos favorecidos nesta corrida, mas temos o impulso e sei exatamente com o que estamos lidando", disse Kamala aos apoiadores em Filadélfia. Nesta quarta, a equipe democrata anunciou que a dupla faria campanha também nos estados decisivos de Wisconsin e Michigan.

Walz, um ex-professor e oficial aposentado da Guarda Nacional do Exército, tem 60 anos e é governador de Minnesota desde 2019, um estado majoritariamente democrata. Antes, ele foi legislador e conquistou os votos de eleitores moderados e independentes.

Inicialmente visto como um outsider para a eleição de vice-presidente, Walz foi impulsionado para a lista de candidatos de Kamala por chamar de estranhos os integrantes da chapa republicana liderada por Donald Trump e J.D Vance, uma observação que se tornou viral.

Está previsto que Walz apareça ao lado de Kamala em cada um dos estados indecisos, com paradas em Arizona e Nevada no fim de semana.

A equipe Harris-Walz planeja contar com centenas de apoiadores nos eventos nos estados-chave que compõem o chamado "muro azul" de Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Já Convenção Nacional Democrata deverá ocorrer de 19 a 22 de agosto em Chicago.

"O impulso da vice-presidente Kamala Harris e do governador Tim Walz nos estados em disputa, incluindo o muro azul, é real", disse Dan Kanninen, diretor da campanha de Kamala para esses estados em disputa.