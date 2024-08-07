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Por que Kamala Harris escolheu Tim Walz como vice

Poucas pessoas tinham Tim Walz nas suas primeiras listas de possíveis escolhas para a candidatura a vice na chapa de Kamala Harris, que vai disputar a Presidência dos Estados Unidos contra  Donald Trump. Mas às vezes o  azarão vence a corrida .
BBC News Brasil

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Publicado em 

06 ago 2024 às 21:21

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 21:21

Imagem BBC Brasil
O estilo afável de Tim Walz e a capacidade de desferir golpes retóricos em Donald Trump atraíram atenção dos EUA Crédito: Getty Images
Poucas pessoas tinham Tim Walz nas suas primeiras listas de possíveis escolhas para a candidatura a vice na chapa de Kamala Harris, que vai disputar a Presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump. Mas às vezes o azarão vence a corrida.
Em um ano em que as "vibrações" foram tudo na política – na economia, nas campanhas eleitorais – é exatamente isso que Kamala Harris procurou: boas vibrações.
Tim Walz, governador do Estado de Minnesota, tem um apelo "no meio-oeste", mesmo quando dá golpes políticos.
Sua formação - professor, treinador de futebol, soldado alistado da Guarda Nacional do Exército - transmite "a América central de carne e batatas", assim como talvez sua aparência careca, rotunda e ligeiramente desgrenhada.
O seu estilo afável e a capacidade de desferir golpes retóricos em Donald Trump sem parecer demasiado agressivo também o chamaram a atenção do país.
O rótulo "estranho" que ele aplicou ao ex-presidente e ao seu companheiro de chapa, JD Vance, tornou-se um mantra democrata em questão de dias – e é agora uma parte sem citada nos discursos de Harris.
Essa estratégia pode se revelar uma forma mais eficaz de conquistar eleitores indecisos que simplesmente não foram convencidos pela retórica obscura de "ameaça à democracia" que a campanha de Biden estava utilizando.
Walz contrastou fortemente com outras escolhas possíveis - o polido e ambicioso governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o senador do Arizona, Mark Kelly, com o seu comportamento militar.
Walz também é uma escolha mais segura do que os outros dois, cada um ocupando alguns cargos que arriscavam irritar partes da base democrata.
E embora Minnesota não seja um estado decisivo na eleição, a campanha de Harris pode esperar que Walz tenha apelo em pontos do meio-oeste como Wisconsin e Michigan, Estados que podem ajudar a decidir a eleição.
Imagem BBC Brasil
A vice-presidente dos EUA e candidata democrata, Kamala Harris, fez um comício com seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz Crédito: Reuters
Ao assumir um assento republicano na Câmara em 2006, Walz já demonstrou que pode conquistar um número significativo de eleitores das zonas rurais, além de republicanos.
E Walz provou ser hábil na defesa do seu histórico progressista de uma forma que os eleitores moderados e independentes possam compreender.
Nancy Pelosi, a tradicional democrata que foi fundamental para persuadir Joe Biden a se afastar de Harris, tem elogiado o "maravilhoso" Walz.
Não é nenhuma surpresa. A sua vitória em 2006 ajudou a entregar a maioria na Câmara a Pelosi como Presidente da Câmara e aos Democratas pela primeira vez em 12 anos.
Os republicanos vão tentar apagar essas “boas vibrações” iniciais e substituí-las por uma imagem mais sombria.
A campanha de Trump já o rotulou de “extremista perigosamente liberal” e de "lunático de extrema esquerda".
JD Vance, o candidato republicano a vice de Trump, disse que a escolha mostra que Harris está disposta a “dobrar os joelhos diante dos elementos mais radicais de seu partido”.
Trump afirma que Walz irá desencadear "O INFERNO NA TERRA e abrir as nossas fronteiras aos piores criminosos imagináveis".
Mas fazer com que essa retórica se fixe em uma personalidade tão afável? Os republicanos podem ter seu trabalho dificultado.

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