Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Kamala obtém número de delegados necessário para ser candidata
Eleições nos EUA

Kamala obtém número de delegados necessário para ser candidata

Informação foi repassada pelo presidente do partido democrata na tarde desta sexta-feira (2); votação dos delegados do partido acontecem até a próxima segunda (5)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2024 às 15:55

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 15:55

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A vice-presidente Kamala Harris obteve o número mínimo de delegados necessário para ser confirmada como a candidata democrata à Casa Branca, afirmou o presidente do partido, Jaime Harrison, em uma live no Instagram no início da tarde desta sexta (2).
A votação, que ocorre de maneira virtual, começou na quinta e vai até segunda. Harrison fez um apelo para que os delegados do partido que ainda não se manifestaram enviem seus votos dentro do prazo para "se juntar a essa festa".
A campanha de Kamala já havia anunciado ter alcançado o apoio necessário na semana passada, após entrar em contato com os delegados, que ficaram livres para escolher um outro nome após a desistência de Joe Biden no domingo (21).
A vice se torna a primeira mulher negra e de origem asiática a concorrer à Presidência por um dos principais partidos dos EUA.
A convenção nacional democrata, que ocorre em Chicago, começa em menos de três semanas. O evento deve ser uma celebração da nova candidata do partido, alçada ao topo da chapa após a pressão sofrida por Biden por seu desastroso desempenho no debate contra Donald Trump, em junho.
Para completar a chapa democrata, ainda falta a candidata anunciar sua escolha para vice, o que deve ocorrer até a próxima terça-feira, quando deve começar uma turnê de comícios nos sete estados-chave na corrida deste ano.
Os principais cotados são os governadores Josh Shapiro (Pensilvânia), Andy Beshear (Kentucky) e Tim Walz (Minnesota), o senador Mark Kelly (Arizona) e o secretário de Transportes, Pete Buttigieg.

Veja Também

Trump questiona se Kamala é 'indiana ou negra' e diz que adversária explora raça

Obama apoia Kamala Harris: 'Tem visão, caráter e força'

Kamala lança vídeo de campanha com música de Beyoncé

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Kamala Harris Joe Biden Eleições nos EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados