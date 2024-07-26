Obama apoia Kamala Harris: 'Tem visão, caráter e força'

Kamala Harris recebeu apoio de Barack Obama, depois de dias de silêncio do ex-presidente Crédito: Getty Images

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama endossou nesta sexta-feira (26/7) a candidatura da vice-presidente americana, Kamala Harris , para a Casa Branca — colocando fim a dias de especulação sobre se ele a apoiaria.

Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama disseram em uma declaração conjunta que eles acreditam que Kamala Harris tem "a visão, o caráter e a força" para governar o país.

Obama estaria entre os mais de cem líderes democratas com quem Harris teria conversado depois que o presidente Joe Biden anunciou no domingo (21/7) que estava abandonando sua tentativa de reeleição.

Em um comunicado naquela ocasião, Obama elogiou a decisão de Biden, mas não manifestou apoio à Harris.

A vice-presidente americana já conquistou o apoio da maioria dos delegados democratas, abrindo caminho para ter sua candidatura oficializada na convenção democrata em agosto.

Nesta sexta-feira, os Obama disseram que "não poderiam estar mais entusiasmados" em apoiar Harris. Eles prometeram fazer "tudo em seu alcance" para elegê-la.

"Concordamos com o presidente Biden. Escolher Kamala foi uma das melhores decisões que ele tomou. Ela tem o currículo para provar isso", diz a nota.

Eles citaram o histórico de Kamala Harris como procuradora-geral, senadora e vice-presidente.

"Mas Kamala tem mais do que um currículo. Ela tem a visão, o caráter e a força que são necessários nesse momento de demandas críticas."

"Não existe dúvida nas nossas mentes que Kamala Harris tem exatamente o que é preciso para vencer as eleições e entregar para o povo americano. Em um momento em que os riscos nunca estiveram tão altos, ela nos dá todos os motivos para termos esperança."

A nota é acompanhada de um vídeo em que Harris recebe um telefonema dos Obama de apoio à candidatura.

"Oh, meu Deus. Michelle, Barack, isso é tão importante para mim", diz ela, no vídeo.

Kamala Harris tem estado ocupada com diversos eventos nos EUA desde que Biden abandonou a disputa.

Na quinta-feira, ela fez um discurso na Federação Americana de Professores, em Houston, no Texas. Apesar de o compromisso ser da sua agenda de vice-presidente, o evento teve um ar de campanha eleitoral, cheio de aplausos da audiência.

Ecoando linguagem usada em eventos de campanha na terça e quarta-feira, Harris criticou republicanos "extremistas" e suas políticas "fracassadas".

"Nós queremos proibir arma e eles querem proibir livros", diz.

Na quinta-feira, o candidato republicano Donald Trump continuou atacando Harris.

"A mentirosa Kamala Harris é uma marxista radical de esquerda e pior", disse ele em sua plataforma de mídia social.