Quem é Tim Walz, escolhido como vice na chapa de Kamala Harris para presidência dos EUA

Walz também ganhou atenção nacional por sua estratégia de chamar Donald Trump e seu vice, JD Vance, de 'estranhos' Crédito: Reuters

Segundo analistas, o ex-professor do ensino médio e técnico de futebol chamou a atenção dos democratas por seu estilo afável e capacidade de responder ao candidato republicano, Donald Trump, de maneira eficaz, mas sem parecer muito agressivo.

Embora Minnesota não seja um estado decisivo, a expectativa da campanha de Kamala Harris é que Walz tenha apelo em estados-chave do meio-oeste americano, como Wisconsin e Michigan.

Walz, de 60 anos, é um democrata experiente que foi parlamentar por 12 anos no Congresso antes de se tornar governador de Minnesota em 2018.

A expectativa é que sua personalidade franca e o fato de vir de uma cidade pequena do Centro-Oeste dos Estados Unidos possa atrair eleitores independentes e conservadores.

‘Estranhos’

Walz também ganhou atenção nacional por sua estratégia de chamar Donald Trump e seu vice, JD Vance, de "estranhos".

A frase "pegou" e viralizou, sendo utilizada posteriormente por vários democratas, incluindo Kamala Harris.

"Ele é apenas um cara estranho, esquisito", disse Walz sobre Trump durante um evento de arrecadação de fundos.

Candidata oficial

Se derrotar Donald Trump, Kamala Harris será a primeira mulher presidente dos Estados Unidos Crédito: Reuters

O Partido Democrata anunciou que 3.923 de seus delegados, 99% do total, planejam votar em Harris.

Se ela derrotar Donald Trump, será a primeira mulher presidente dos Estados Unidos.

Apesar do êxito em confirmar sua candidatura, Harris nem sempre contou com amplo apoio entre os democratas. Aliás, ela passou os últimos três anos e meio tentando aplacar seus críticos, depois de um começo de mandato problemático.

Seus defensores e detratores concordam que não é fácil desempenhar o cargo que ela ocupa.

O trabalho de vice muitas vezes se dá nos bastidores. Suas vitórias acabam sendo creditadas à presidência, enquanto erros e fracassos da Casa Branca caem na conta do vice.

Assim que tomou posse como vice-presidente, Harris precisou tomar para si algumas das tarefas mais complicadas do governo Biden, como a questão migratória, o direito ao aborto e a reforma eleitoral.

Nesta reportagem , você confere os principais desafios que Kamala Harris precisou enfrentar como vice-presidente dos Estados Unidos.

Kamala Harris foi pioneira em muitos aspectos. Ex-procuradora-geral da Califórnia, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos e também a primeira pessoa afro-americana e de ascendência asiática a ocupar o cargo.