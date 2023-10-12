Avião que buscará brasileiros em Gaza aguarda permissão para pousar no Egito

A sexta aeronave enviada com urgência pelo governo para a repatriação de brasileiros vai buscar aqueles que estão em Gaza e ainda precisa de autorização para pousar no Egito.

O avião, utilizado pela Presidência da República, tem capacidade para 40 pessoas e deixou Brasília por volta das 16h30 desta quinta-feira, 12. A aeronave fará uma parada técnica em Ilha do Sal, em Cabo Verde, antes de pousar em Roma, onde aguardará autorização para seguir até o Egito para buscar os brasileiros que estão do lado palestino da guerra entre Israel e Hamas

Serão resgatados cerca de 20 brasileiros que manifestaram interesse em voltar ao país e estão em Gaza. Esse grupo precisa de autorização para atravessar a fronteira com o Egito, momentaneamente fechada por causa dos ataques de Israel. O chanceler brasileiro Mauro Vieira está em contato com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, desde a noite de quarta-feira ( 11) para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros na travessia de Gaza para o Egito.

Escombros de edifício na Palestina após Israel revidar ataque feito pelo Hamas Crédito: FATIMA SHBAIR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

De acordo com a nota do governo, neste momento, o trabalho é de reunir a documentação dos brasileiros e dos veículos que seriam usados na operação. Isso garantiria a segurança do deslocamento, já que autoridades egípcias, palestinas e israelenses serão informadas sobre o dia e o horário em que o ônibus faria esse trajeto.

Ainda segundo o texto, a repatriação foi um dos temas da videoconferência realizada nesta quinta-feira, 12, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com os ministros José Múcio (Defesa), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom). Também participaram da reunião Celso Amorim (Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República) e Marco Aurélio Marcola (Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República).

Balanço

Até o momento, o governo já deslocou seis aeronaves para repatriar brasileiros que estão na zona de conflito entre Israel e Hamas. Ao todo, 494 brasileiros já foram deslocados desde o início da operação.