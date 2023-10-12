Famílias capixabas que foram surpreendidas, durante viagem religiosa, pelo conflito de Israel com o grupo Hamas conseguiram voltar para casa, no Espírito Santo, nesta quarta (11) e quinta-feira (12), com a ajuda de uma operação do governo federal, que está resgatando brasileiros no país do Oriente Médio.

Your browser does not support the audio element. Famílias capixabas voltam para casa no ES após tensão em Israel

O conflito começou no último sábado (7), quando o grupo militante islâmico palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançou uma série de ataques contra Israel. A disputa tem aterrorizado o país, resultando até agora na morte de mais de 2.700 pessoas e no sequestro de outras.

Erica Campell e a mãe, Luciana, foram recebidas pela família ao voltar de Israel Crédito: Arquivo pessoal

Em meio aos confrontos, elas conseguiram voltar para o Espírito Santo, tendo chegado em solo capixaba e sido recebidas pela família no aeroporto.

O pastor capixaba Junior Oliveira também estava em Israel, em uma viagem com um grupo da Igreja Lagoinha, e conseguiu retornar ao Brasil na quarta-feira (11), quando chegou ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele agradeceu as orações e contou que foram mais de 30 horas de viagem desde Jerusalém, capital israelense, com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Em entrevista à CBN Vitória já em solo brasileiro, Edinardy contou que a família recebeu contato da embaixada brasileira com as últimas três vagas para o voo da FAB. "O comandante instruiu a todos nós assim que chegamos no local combinado pela embaixada e informou como deveríamos proceder em caso de ataque, pois estávamos saindo de Jerusalem para Tel Aviv", conta.

Os professores Edinardy e Rayani e a filha Melina voltando de Israel em avião da FAB Crédito: Arquivo pessoal

"Estamos embarcando de Guarulhos, finalizando essa grande viagem, graças a Deus em paz, depois de um longo dia. Obrigado pelas orações" Edinardy do Nascimento Pinto - Professor

A família havia chegado a Israel no dia 28 de setembro para peregrinar e participar de uma festa religiosa. E iria retornar no último domingo (8), mas o voo foi cancelado após o início do conflito. Edinardy contou um pouco sobre como foi a rotina da cidade em meio a bombardeio. Segundo o professor, praticamente todo prédio tem um bunker e o espaço é semelhante a um "quarto do pânico". Quando a sirene toca, as pessoas têm cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio para entrar no local. Depois, é preciso aguardar pelo menos 10 minutos pela orientação para deixar o espaço após a sirene tocar.

Até agora, dois aviões da FAB já trouxeram brasileiros que estavam retidos em consequência do conflito entre Israel e o Hamas. A chamada Operação Voltando em Paz é coordenada pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. E mais voos estão planejados até domingo (15).