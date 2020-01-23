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Tragédia

Austrália: três pessoas morrem em queda de avião que combatia incêndio

Vítimas são cidadãos norte-americanos que ajudavam nos trabalhos

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 10:06
Aeronaves C-130 Hércules no combate aos incêndios Crédito: Divulgação/FAB
Três pessoas morreram nesta quinta-feira (23) na queda de um avião C-130 que estava envolvido no combate aos incêndios no estado australiano de Nova Gales do Sul, confirmaram as autoridades.
"Não sabemos ainda o que causou a queda. Simplesmente perdeu-se contato com o aparelho", disse aos jornalistas Shane Fitzsimmons, responsável pelo Rural Fire Service (RFS) em Nova Gales do Sul.
Fitzsimmons informou que os três mortos são cidadãos norte-americanos que estavam integrados à equipe estatal de combate aos incêndios.

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"A fraternidade dos bombeiros é como família, uma família pequena, e os tripulantes eram bem conhecidos, não apenas aqui na Austrália".
Fitzsimmons disse ainda que "demorou algum tempo" para a localização dos restos do C-130, explicando que a queda causou uma grande bola de fogo.
O aparelho pertencia à empresa Coulson Aviation que, nos últimos anos, têm prestado serviços de combate aéreo a incêndios em Nova Gales do Sul e que, por precaução, decidiu suspender os voos de todos os seus aparelhos de grande dimensão.
"O serviço está suspenso enquanto é feita uma análise para garantir que não pode haver problemas adicionais em outros aparelhos. Os militares estão ajudando nessa avaliação", explicou, admitindo que isso terá impacto na capacidade de combate aos incêndios no estado.

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Os voos de e para o aeroporto de Camberra continuam condicionados às condições meteorológicas, já que grande parte da região está coberta por espessa nuvem de fumaça.Para as autoridades, o incêndio na área está "dentro de linhas de contenção", apesar de continuar a representar um risco.
As autoridades emitiram apelos para que empresas e instituições em Camberra reduzam os aparelhos de ar condicionado para reduzir o impacto da fumaça.
Foi ainda feito um apelo para que se reduza o consumo de energia até o início da noite, devido à pressão que o clima tem na rede elétrica.
Em Nova Gales do Sul há ainda três fogos no nível de emergência, de cerca de 85 ativos, com chuva castanha, devido ao pó e fumo, a cair em Melbourne.
Vários encontros do Open da Austrália foram já atrasados devido às condições.
Com informações da Agência Brasil

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