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Estados Unidos

Ataque a tiros deixa feridos em estação de metrô de Nova York

O responsável pelo ataque ainda não foi encontrado e, de acordo com a polícia local, usava uma máscara de gás e um colete laranja
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

12 abr 2022 às 11:51

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 11:51

Um ataque a tiros dentro de uma plataforma de uma estação de metrô na região do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, aconteceu por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira (12).
De acordo com as informações preliminares de autoridades locais, a ocorrência foi registrada na parada da Rua 36, no bairro Sunset Park, a cerca de 30 minutos de Manhattan. O responsável pelo ataque ainda não foi localizado e, de acordo com a polícia local, usava uma máscara de gás e um colete laranja.
Imagem mostra pessoas dentro do metrô de Nova York após tiros.
Imagem mostra pessoas dentro do metrô de Nova York após tiros. Crédito: Reprodução/Twitter
Segundo testemunhas, o suspeito entrou na plataforma e atirou contra várias pessoas. O caso aconteceu no horário de maior movimento da estação e deixou ao menos 13 feridos e cinco baleados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Agentes do Departamento de Polícia isolaram toda a área e pediram para que moradores evitem circular na região. Além disso, a circulação de trens nas linhas D, N e R foram afetadas.
Há ainda relatos de que bombas estariam do lado de fora da estação, porém o Departamento de Polícia de Nova York afirmou, pelas redes sociais, que fez uma varredura e não há explosivos ativos no local.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi comunicado sobre o caso e, de acordo com a Casa Branca, entrou em contato com o prefeito da cidade, Eric Adams, para oferecer apoio. O prefeito não quis comentar sobre o caso, pois os relatórios ainda são preliminares. Adams está isolado após ser diagnosticado com Covid-19.

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