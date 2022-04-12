Ataque a tiros deixa feridos em estação de metrô de Nova York

Um ataque a tiros dentro de uma plataforma de uma estação de metrô na região do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos , aconteceu por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira (12).

De acordo com as informações preliminares de autoridades locais, a ocorrência foi registrada na parada da Rua 36, no bairro Sunset Park, a cerca de 30 minutos de Manhattan. O responsável pelo ataque ainda não foi localizado e, de acordo com a polícia local, usava uma máscara de gás e um colete laranja.

Imagem mostra pessoas dentro do metrô de Nova York após tiros. Crédito: Reprodução/Twitter

Segundo testemunhas, o suspeito entrou na plataforma e atirou contra várias pessoas. O caso aconteceu no horário de maior movimento da estação e deixou ao menos 13 feridos e cinco baleados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Agentes do Departamento de Polícia isolaram toda a área e pediram para que moradores evitem circular na região. Além disso, a circulação de trens nas linhas D, N e R foram afetadas.

Há ainda relatos de que bombas estariam do lado de fora da estação, porém o Departamento de Polícia de Nova York afirmou, pelas redes sociais, que fez uma varredura e não há explosivos ativos no local.